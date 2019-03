Meteorologijos tarnyba išplatino du geltonus įspėjimus dėl smarkaus vėjo Šiaurės Airijai, Velsui, didžiajai daliai Anglijos ir vakarinei Škotijos pakrantei. Anglijos Aplinkos agentūra taip pat išplatino keliasdešimt įspėjimų dėl tikėtinų potvynių pavojų.

Vakarų Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir Šiaurės Vakarų Airijos Respublikoje siautėjančių vėjų gūsiai siekia iki 130 kilometrų per valandą, o vakarinėje JK dalyje vėjų greitis siekia iki 110 kilometrų per valandą.

Sea foam whipped up by Storm Gareth on Esplanade at West Bay #stormgareth #StormHour @bbcweather pic.twitter.com/obrGPZuv0S— Neil Barnes (@NeilBarnesPhoto) March 12, 2019