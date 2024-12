Jungtinę Karalystę ir Airiją užklupo galinga audra: dešimtys tūkstančių liko be elektros

„Būdami lauke per stiprų vėją galite susižeisti. Jei galite, likite namuose“, – sakoma pranešime.

Šiaurės Velse, Kapel Kurige, užfiksuoti 93 kilometrų per valandą vėjo gūsiai, o Aberdarone, Llyno pusiasalyje, – 92 kilometrų per valandą vėjo gūsiai. Airijos jūros apylinkėse užfiksuoti 80-90 kilometrų per valandą vėjo gūsiai.