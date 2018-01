Nacionalinė meteorologijos tarnyba praneša, kad trečiadienį daugiausiai palei Atlanto vandenyno pakrantę nuo Floridos iki Šiaurės Karolinos turėtų iškristi šlapdriba. Tarnyba perspėja dėl plikledžio ir prasto matomumo, dėl kurio vairavimo sąlygos visame regione gali būti pavojingos. Savanos mieste, Džordžijos valstijoje, kurios sniegas nebuvo užklojęs nuo 2010 metų, prognozuojama iki 5 centimetrų sniego danga. Miesto tarnybos ruošia sunkvežimius, kuriais smėliu bus barstomi pagrindiniam keliai, o meras Eddie DeLoachas (Edis Diloučas) gyventojus paragino likti namie ir nevažiuoti į gatves. Pareigūnai trečiadienį pranešė apie Detroito priemiestyje mirtinai sušalusią 96 metų moterį. Remiantis Rouzvilio policijos departamento pranešimu, moters kūnas rastas antradienį žaidimų aikštelėje netoli pradinės mokyklos, esančios prie moters namų. Ji vilkėjo tik naktinius marškinius, chalatą ir šlepetes. Pasak policijos, šiai vienišai moteriai neseniai diagnozuota demencija. Tai – viena iš daugiau nei tuzino mirčių JAV, šalį sukausčius atšiauriam žiemiškam orui. Pietų Karolinoje dėl sniego ir plikledžio buvo uždarytas Čarlstono tarptautinis oro uostas. Socialiniame tinkle „Twitter“ paviešintoje žinutėje skelbiama, kad dėl plikledžio uždaryti ir Čarlstono oro pajėgų bazės pakilimo takai. Skrydžius ketinama atnaujinti įsitikinus, kad pakilimo ir nusileidimo takai yra saugūs lėktuvams ir keleiviams. Trečiadienį, šalto oro bangai judant Rytų pakrante, Pietų Karolinos rytinėje dalyje prognozuojamas sniegas ir plikledis. Floridos mieste Talahasyje pirmą kartą per 28 metus iškritęs sniegas suteikė daug džiaugsmo ir nuostabos retai jį matantiems vietos gyventojams. Visą gyvenimą Floridoje gyvenanti 35-erių Sharon Rosenberg (Šeron Rouzenberg) su vyru ir dviem mažamečiais vaikais šįryt šiltai apsirengė ir anksti ryte išėjo pasivaikščioti, tikėdamiesi pamatyti krentančias snaiges. Pasak moters, ji nemanė, kad jie iš tikrųjų išvys sniegą, „bet vos už kelių sekundžių pradėjo snigti“ ir jie su vaikais ėmė gaudyti snaiges ir mėtyti sniego gniūžtes. Floridos valstiją atėjusi žiema kelia rūpesčių vietos ūkininkams, nerimaujantiems dėl savo citrusinių vaisių plantacijų. Temperatūrai nukritus iki 2 laipsnių Celsijaus, citrusinių vaisių ir braškių augintojai derlių saugo paleisdami laistymo sistemas. Minusinei oro temperatūrai slenkant į pietus, Šiaurės Karolinos zoologijos sodas siūlo už pusę bilieto kainos pamatyti Baltuosius lokius, žaidžiančius jiems labiau įprastoje oro temperatūroje. Vis dėlto zoologijos sodo lankytojai neturėtų tikėtis pamatyti liūtų, dramblių, gorilų ar kitų iš Afrikos kilusių gyvūnų. Temperatūrai nukritus žemiau nulio, prie šiltesnių oro sąlygų pripratę gyvūnai liks kitose zoologijos sodo erdvėse. Vietos žiniasklaida praneša, kad zoologijos sodas Ašebore šią nuolaidą siūlo iki šeštadienio. Zoologijos sode bus galima pamatyti ne tik Baltuosius lokius, bet ir poliarines lapes, briedžius ir kitus šalčio nebijančius gyvūnus. O dėl minusinės temperatūros nerimaujantiems žmonėms zoologijos sodas siūlo šildomas erdves ir transportą.

