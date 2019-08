Viena iš pirmųjų užduočių, kurios ėmėsi iš ligoninės sugrįžęs J. C. Junckeris, buvo pokalbis telefonu su Didžiosios Britanijos premjeru Borisu Johnsonu apie „Brexit“ be susitarimo perspektyvą, informavo J. C. Junckerio atstovė Mina Andrejeva. Vyriausiąjį „Brexit“ derybininką Davidą Frostą Briuselyje tikimasi priimti kiek vėliau antradienį.

Anksčiau šį mėnesį Europos Komisija paskelbė, kad J. C. Junckeris turėjo nutraukti savo vasaros atostogas, per kurias viešėjo Austrijoje, ir grįžti į Liuksemburgą, kur jam buvo atlikta skubi operacija. Europos Komisija taip pat informavo, kad pirmininkas negalės dalyvauti G7 konferencijoje Bjarice, Prancūzijoje.

J. C. Junckeris, anksčiau buvęs Liuksemburgo premjeru, Europos Komisijai vadovavo nuo 2014 metų. Jo kadencija pasibaigs spalio 31 dieną, Europos Komisijos pirmininko pareigas tada perims buvusi Vokietijos gynybos ministrė Ursula von der Leyen.