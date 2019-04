Per interviu Vokietijos „Funke Media Group“ Europos Komisijos pirmininkas, kurio kadencija baigiasi rudenį, „negali įsivaizduoti“ scenarijaus, kuriame Angela Merkel „išnyktų be pėdsakų“.

„Ji ne tik labai gerbiama asmenybė – ji tikras meno kūrinys“, – pareiškė C. Junckeris.

Europos Komisijos pirmininkas nebuvo toks geranoriškas Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono, atsisakiusio patemti vadinamojo Spitzenkandidat (arba pagrindinio kandidato) sistemai renkant Komisijos pirmininką, atžvilgiu. C. Junceris pareiškė esąs „ryžtingas šios sistemos šalininkas“. Ji pirmą kartą panaudota būtent jo pergalės atveju.

„Viena iš politinio pasitikėjimo krizės priežasčių yra faktas, jog nesilaikoma prieš rinkimus taip dosniai dalinamų pažadų. Liberalai, kuriems ir priklauso E. Macronas, nesugebėjo rasti vieno gero kandidato, jie pasiūlė net devynis kandidatus. Galiu jums pasakyti vieną dalyką: Europos Komisija tikrai neturės devynių liberalų pirmininkų“, – kalbėjo C. Junckeris.

C. Junckerio Europos Liaudies Partija, anot ekspertų, per gegužę vyksiančius rinkimus į Europos Parlamentą iškovos daugiausia mandatų, tad geriausią poziciją pakeisti C. Junckerį užims jų siūlomas Spitzenkandidat – Manfredas Weberis.

Paklaustas apie „Brexit“, C. Junckeris pareiškė, jog vis dar egzistuoja reali grėsmė, jog Jungtinė Karalystė bloką paliks taip ir nepasiekusi susitarimo, nors Europos Sąjungos valstybių narių lyderiai praeitą savaitę ir pratęsė 50 straipsnio terminą iki spalio 31 dienos.

„Niekas nežino, kaip pasibaigs „Brexit“. Tokia situacija kelia nežinomybę ir netikrumą. Vis dar išlieka skaudaus „Brexit“ be jokios sklandų pasitraukimą užtikrinančios sutarties grėsmė“, – kalbėjo Europos Komisijos pirmininkas ir pridūrė, kad „Brexit“ neabejotinai „užslopins augimą“.

„Labai tikiuosi, kad britai išnaudos jiems suteikiamą papildomą laiką ir šį kartą jo neiššvaistys be reikalo“, – pridūrė C. Junckeris.

Paklaustas, ar nemano, jog „absurdiška“, kad Jungtinė Karalystė dalyvaus ateinančiuose Europos Parlamento rinkimuose, jis atsakė: jeigu Jungtinė Karalystė rinkimų dieną vis dar bus Europos Sąjungos valstybė narė, jai galios Europos Sąjungos sutartis, tad rinkimai privalės būti rengiami.

„Negalime bausti piliečių už tai, kad britai iki sutartos datos nepasitraukė“, – pridūrė C. Junckeris.

Prabilęs apie visoje Europos Sąjungoje vyksiančių rinkimų saugumą, Europos Komisijos pirmininkas išreiškė nuogąstavimą dėl galimų bandymų daryti įtaką balsavimo baigčiai.

„Regiu bandymų klastoti Europos Parlamento rinkimų rezultatus. Tai atkeliauja net iš kelių štabų, ir ne tik iš už Europos Sąjungos ribų. Sąjungai priklausančios šalys, pasitelkusios melagingas naujienas, taip pat bando į vieną ar į kitą pusę pakreipti rinkėjų valią“, – pastebi Europos Komisijos pirmininkas.