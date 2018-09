„Ir po 2019-ųjų kovo 29-osios niekada nežiūrėsime į Didžiąją Britaniją kaip į paprastą trečiąją šalį. Didžioji Britanija visada bus mums artima kaimynė ir partnerė politikos, ekonomikos ir saugumo srityse“, – pabrėžė jis, sakydamas metinę kalbą Europos Parlamente. Tuo pačiu J.-C. Junckeris paragino britų valdžią suprasti, kad „tas, kas išeina iš sąjungos, jau niekada nebus tokioje pačioje privilegijuotoje padėtyje kaip jos narės“, pranešė naujienų agentūra „Interfax“. EK vadovas pažymėjo, kad išstojusi iš Bendrijos JK paliks ir ES bendrąją rinką. „Išeidami iš sąjungos nebegalite dalyvauti jokiose mūsų bendrosios rinkos aspektuose“, – nurodė jis. Vis dėlto J.-C. Junckeris pabrėžė, kad blokas pasisako prieš tai, kad po „Brexit" prie Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos sienos vėl būtų vykdomos patikros. „Europos Komisija, šis parlamentas ir valstybės narės visada rodys solidarumą su Airija sienos klausimu. Būtent todėl norime rasti konstruktyvų sprendimą, leisiantį išvengti fizinės sienos su Šiaurės Airija“, – nurodė EK pirmininkas. Jis pareiškė pritariantis britų premjerei Theresos May siūlymui siekti „naujos, ambicingos“ partnerystės po „Brexit“. J.-C. Junckeris taip pat sutiko su Londono nuomone, kad tokios partnerystės pradiniu tašku turi būti JK ir ES laisvosios prekybos zonos kūrimas. „Vadovaudamiesi šiais principais, Komisijos derybininkai, ypač mano geras draugas (vyriausiasis ES derybininkas) Michelis Barnier, pasiruošę dirbti dieną ir naktį, kad pasiektų susitaimą“, – reziumavo Bendrijos vykdomosios valdžios vadovas. Britanija turi pasitraukti iš bloko 2019-ųjų kovą. „Brexit“ sąlygos šiuo metu svarstomos per Londono ir Briuselio derybas.











