„Mums norėtųsi, kad per kelias savaites mūsų draugai britai informuotų mus, ko jie tikisi. Nes kartais veliamės į miglotus, neaiškius debatus, o aš norėčiau suprantamo paaiškinimo šiuo klausimu“, – po ES viršūnių susitikimo pirmosios dienos Briuselyje sakė J.-C. Junckeris. „Kadangi nežinome, kokia bus kolektyvinė 27 Europos valstybių ir Jungtinės Karalystės reakcija (ratifikuojant susitarimą), Europos Komisija gruodžio 19 dieną paskelbs visą naudingą informaciją, susijusią su pasirengimu „Brexit“ be susitarimo“, – pranešė EK vadovas. Jis paaiškino, kad tikisi iš Londono aiškių pasiūlymų dėl būsimų santykių, nes Britanija palieka ES, ir jai derėtų pranešti Bendrijai, ko būtent ji nori. J.-C. Junckeris sakė, kad britų premjerės Theresos May kova dėl „Brexit“ susitarimo patvirtinimo yra drąsi, tačiau, jo teigimu, jos rezultato kol kas nėra. Susiję straipsniai: Junckeris: ES stiprina pasiruošimą galimam „Brexit“ be susitarimo scenarijui ES pratęsia ekonomines sankcijas Rusijai EK pirmininkas patikino, kad ES ateityje nori gerų santykių su Britanija. „Tačiau mes ypač norime, kad Jungtinė Karalystė nebeturėtų minties, jog dėl kažko galima surengti pakartotines derybas. Nebus kitų teisinių įsipareigojimų, kurie galėtų būti įpiršti Europos Sąjungai“, – pabrėžė J.-C. Junckeris. ES gali pateikti papildomų paaiškinimų, tačiau pakartotinių derybų nebus, pridūrė jis. EK pirmininko teigimu, ketinama pradėti derybas dėl būsimų Londono ir Briuselio santykių iškart po to, kai „Brexit“ susitarimą ratifikuos britų įstatymų leidėjai ir Europos Parlamentas. Pasak jo, reikia ruoštis toms deryboms. „Kai tik įvyks abipusis susitarimo patvirtinimas parlamentuose, (jį) pasirašę nedelsdami pradėsime derybas. Noriu pasakyti mūsų draugams britams, kad, žinoma, mums reikia Bendruomenių Rūmų „taip“. Tačiau mums reikia ir Europos Parlamento „taip“. Abu parlamentai yra svarbūs: tiek žemyninis, tiek salos. Tačiau jų reikšmė (susitarimo patvirtinimui) lygi“, – sakė J.-C. Junckeris. Vis dėlto jis atkreipė dėmesį į dalies Bendruomenių Rūmų nepasitikėjimą ES; tai, EK pirmininko nuomone, nėra pats geriausias pagrindas būsimoms deryboms. „Noriu pademonstruoti jiems, kad užsiimame šiuo klausimu labai rimtai. Greitiname procesą, susijusį su mūsų būsimais santykiais“, – teigė J.-C. Junckeris.

