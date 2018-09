„Mes nekariaujame su Didžiąja Britanija“, - interviu Austrijos dienraščiui „Die Presse“ sakė J. C. Junckeris. Interviu pasirodė kitą dieną po to, kai Zalcburge vykusiame neformaliame viršūnių susitikime likusių 27 ES narių vadovai atmetė Didžiosios Britanijos premjerės Theresos May „Brexit“ planą kaip neveiksmingą ir nepriimtiną.

„Turime būti atsargūs, kaip du vienas kitą mylintys ežiai, - analogiją pateikė J. C. Junckeris. - Kai du ežiai apsikabina, jie turi saugotis, kad neįsidurtų“.

EK vadovas tikino, kad derybų pusės „darosi artimesnės“.

Nepaisant to, „Airijos sienos klausimas - vis dar labai sudėtingas“, pridūrė J. C. Junckeris.

Siena tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos, po „Brexit“ tapsianti ES išorės siena, - pagrindinis klausimas, dėl kurio derybų pusėms vis dar nepavyksta susitarti.

Jei, kaip kad žada, Londonas pasitrauks iš muitų sąjungos ir bendrosios rinkos, Šiaurės Airijos ir Airijos pasienyje bus privalu vykdyti muitinės patikras. Tiek Londonas, tiek Briuselis žada vengti bet kokių apčiuopiamų infrastruktūros pakeitimų pasienyje, vadinamų „kieta siena“.

Th. May Zalcburge tikino netrukus pristatysianti naujų pasiūlymų, kaip būtų galima vykdyti į Šiaurės Airiją atvežamų ir iš jos išvežamų prekių patikrą.