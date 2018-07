Po NATO viršūnių susitikimo pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matoma, jog J. C. Junckeris neįveikia kelių laiptukų, vedančių ant pakylos, o ceremonijos metu jį teko prilaikyti. Oficialus paaiškinimas – politikui paūmėjo radikulitas.

Bet kas, drįsęs suabejoti tokia versija, elgiasi nederamai, mano Europos Parlamento narė Viviana Reding. Ji politinė J. C. Junckerio protežė – Martino Selmayro, kuris neseniai užsitikrino sau Europos Komisijos generalinio sekretoriaus pareigas – globėja.

Deja, tokie pasiaiškinimai kritikos atremti tiesiog negali, tvirtina straipsnio autorius.

„Jie nori, kad visi įtikėtų, jog J. C. Junckeris kentė smarkų nugaros skausmą, tik atrodo, kad jis jokio diskomforto nepatyrė. Vaizdo medžiagoje jis įamžintas besišypsantis, besijuokiantis, noriai bendraujantis ir bučiuojantis jam eiti padedančius kolegas“, – rašo J. Quatremeris.

Gali būti, jog C. J. Junckerio judėjimo sutrikimus lėmė stiprūs skausmą malšinantys vaistai. Nepaisant to, remiantis net kelių šaltinių duomenimis, kai nebuvo fotografų ir televizijos kamerų, J. C. Junckeris sėdėjo neįgaliojo vėžimėlyje ir per vakarienę absoliučiai nekalbėjo.

„Anot tų pačių liudininkų, J. C. Junckeris valgydamas gėrė daug alkoholio, o tai nesuderinama su skausmą malšinančiais vaistais. Jei jį iš tikrųjų surietė nugaros skausmas, kaip vos prieš kelias dienas jis galėjo lankytis Kinijoje ir Japonijoje?

Vienas diplomatas juokauja, kad, jei J. C. Junckeris tikrai kenčia nepakeliamą nugaros skausmą, jį, greičiausiai, palaiko „išskirtinai stipri moralė ir gebėjimas dėl Europos gerovės nepasiduoti kančiai“, – cituojamas J. Quatremeris.

Vienintelis logiškas paaiškinimas – C. J. Junckeris pernelyg artimai bičiuliaujasi su buteliu. „Dauguma žmonių Liuksemburge, Briuselyje ir kitose Europos sostinėse gali paliudyti net kelis J. C. Junckerio girtuoklystės atvejus“, tvirtina straipsnio autorius.

Jis cituoja vieną buvusį ministrą: „Kai ministrų taryboje jam atnešama stiklinė vandens, visi žino, kad ten ne vanduo, o džinas“.

Visi prisimena C. J. Junckerio krėstus cirkus per 2015 metų viršūnių susitikimą Rygoje. Vengrijos premjerą Viktorą Orbaną jis sutiko džiugiu pasveikinimu „Diktatorius eina“, o Belgijos ministrą pirmininką Charlesą Michelį pradžiugino bučiniu tiesiai į plikę.

„Jo elgesys per NATO viršūnių susitikimą peržengė visas ribas. Vertinant pagal vaizdo medžiagą, žmogus akivaizdžiai labai smarkiai negaluoja ir negali savarankiškai judėti. Kitaip tariant, kyla natūralus klausimas, ar jis gali užimti tokias atsakingas pareigas“, – tvirtina J. Quatremeris.

J. C. Junckeris NATO viršūnių susitikime prieš bendrą šalių lyderių vakarienę svirduliavo, jį kolegoms teko prilaikyti.

Be to, jis buvo stumiamas neįgaliojo vežimėliu. Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte, prilaikęs Komisijos pirmininką, belgų stočiai VRT sakė: „Kieka aš žinau, jis neturi rimtų sveikatos problemų, tačiau jis jau kurį laiką turi problemų su nugara“. J. C. Junckerį ischialigijos priepuolis buvo užklupęs ir per pokalbius su Vokietijos kanclere Angela Merkel ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu Meseberge prieš kelias dienas. J. C. Junckeris yra pareiškęs, kad kitais metais nesieks antrosios kadencijos.

„Neskoninga, kaip kai kurios žiniasklaidos priemonės dabar žeminančiomis antraštėmis išnaudoja pirmininko skausmus“, - teigė J. C. Junckerio aplinkos šaltinis. Esą nedera viešai diskutuoti apie sveikatos problemas. J. C. Junckeris liepos 25-ąją Vašingtone dalyvaus pokalbiuose dėl prekybos konflikto su JAV.

Liepos 18 d. pirmą kartą Briuselyje po vaizdo įrašų viešai pasirodęs Europos Komisijos (EK) pirmininkas J. C. Junckeris tvirtino neturintis laiko „nereikšmingoms nesąmonėms“ ir neleisiantis gandams užgožti „kur kas svarbesnės“ Europos Sąjungos (ES) darbotvarkės.

Briuselyje kalbėdamas su žurnalistais EK pirmininkas teigė: „Neįtikėtina, kiek daug žmonių tapo mano sveikatos būklės ekspertais“.

„Taip, mėšlungis man buvo sutraukęs koją. Tačiau buvo kur kas svarbesnių dalykų, kuriems reikėjo skirti dėmesį, negu mano sveikatos būklė. Jei atvirai, neturiu laiko tokioms nereikšmingoms nesąmonėms“, – piktinosi J. C. Junckeris.

63 metų liuksemburgietis dar kartą patikino, kad alkoholis neturėjo jokios įtakos jo būklei per NATO viršūnių susitikimą.

2016 metais J. C. Junckeris taip pat neigė spėliones, jog turi problemų dėl alkoholio. Prancūzų dienraštyje „Liberation“ per interviu Briuselio komentatoriui J. Quatremeriui jis tvirtino, kad tokius „gandus“ skleidžia jo priešininkai.

J. Quatremeris tuomet rašė, kad „per neseniai įvykusius jųdviejų pietus J. C. Junckeris išgėrė keturias taures šampano ir suvalgė tik salotų“.

Tuomet jis pacitavo J. C. Junckerio žodžius: „Negi manote, kad vis dar dirbčiau savo darbą, jei per pusryčius gerčiau konjaką?“. „Politikui daug ką galima atleisti, bet ne alkoholizmą“, - pridūrė J. C. Junckeris.

EK pirmininkas aiškino, kad tokius gandus pakurstė „pusiausvyros problemos, kurios kyla dėl kairės kojos – ji verčia griebtis turėklų, kai lipu laiptais“.

Jis tvirtino, kad šios problemos prasidėjo „po rimtos autoavarijos, kai 1989 metais jis tris savaites išbuvo ištiktas komos, o tada šešis mėnesius turėjo praleisti neįgaliojo vežimėlyje“.