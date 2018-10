„Atsižvelgdama į situacijos dėl p. Khashoggi dingimo rimtumą, manau, kad nedelsiant reikėtų atšaukti atitinkamų patalpų ir pareigūnų neliečiamybę, ... suteiktą pagal tokias sutartis kaip 1963 metų Vienos konvencija dėl konsulinių santykių“, – sakoma M. Bachelet pareiškime. Turkijos policijos tyrėjų ir prokurorų grupė pirmadienį apieškojo Saudo Arabijos konsulatą Stambule. Tai buvo pirmoji krata konsulate nuo tada, kai į jį atvykęs dingo leidimą gyventi Jungtinėse Valstijose turėjęs Saudo Arabijos pilietis J. Khashoggi, nevengęs kritikuoti Saudo Arabijos sosto įpėdinio princo Mohammedo bin Salmano. Po to, kai jis spalio 2-ąją įėjo į konsulatą – oficialiai Saudo Arabijos teritoriją – pasiimti santuokai būtinų dokumentų, jo niekas nebematė. Saudo Arabija tvirtina, kad žurnalistas gyvas ir sveikas išėjo iš pastato. Tačiau šaltiniai Turkijos vyriausybėje sako, jog policija mano, kad J. Khashoggi nužudė specialiai į Stambulą iš Saudo Arabijos atsiųsta smogikų komanda. Mįslingas žurnalisto dingimas smarkiai pakenkė karalystės reputacijai ir jaunojo sosto įpėdinio pastangoms pataisyti šalies įvaizdį garsiai reklamuojamomis reformomis. M. Bachelet pabrėžė, kad „pagal tarptautinę teisę prievartinis dingimas ir nužudymas be teismo yra labai rimti nusikaltimai, ir neliečiamybė neturėtų būti naudojama siekiant trukdyti tirti, kas įvyko ir kas yra atsakingas“. „Dvi savaitės yra labai ilgas laiko tarpas tikėtinai nusikaltimo vietai nebūti visapusiškai ištirtai“, – pažymėjo ji. Saudo Arabija gali panaikinti savo konsulato ir pareigūnų neliečiamybę. M. Bachelet atstovas Rupertas Colville'is naujienų agentūrai AFP sakė, kad JT žmogaus teisių komisarė palaikė kontaktus su Saudo Arabija ir aptarinėjo šį klausimą. „Kaip atrodo, yra aiškių įrodymų, kad p. Khashoggi įėjo į konsulatą, o paskui jo niekas nebematė, tad Saudo (Arabijos) valdžiai tenka atsakomybė atskleisti, kas jam nutiko“, – sakė M. Bachelet. JAV žiniasklaida pirmadienį pranešė, jog karalystė svarsto galimybes pripažinti, kad J. Khashoggi buvo pagrobtas ir kad per tardymą įvykus incidentui mirė.

