Rezoliucijai, metams pratęsiančiai JT remiamą tyrimą, pritarė 21 valstybė, aštuonios balsavo prieš, o dar 18 susilaikė. Praėjusį mėnesį JT ekspertai savo ataskaitoje pateikė įrodymų, kad tiek Rijado vadovaujama karinė koalicija, tiek Irano palaikomi šiitų sukilėliai husiai Jemene padarė karo nusikaltimų. Koalicija ir Jemeno vyriausybė, kurios drauge kovoja prieš husius, griežtai sukritikavo šį dokumentą ir priekaištavo, kad jame esą per mažai dėmesio skiriama sukilėlių pažeidimams bei Irano vaidmeniui. Arabų šalių grupė Taryboje parėmė kitos rezoliucijos projektą, kuriuo būtų raginama pavesti Jemeno nacionalinei žmogaus teisių komisijai vadovauti būsimiems tyrimams dėl konflikto. Tačiau tokiam siūlymui nepritaria daugelis kitų valstybių, nepasitikinčių minėta Jemeno komisija. Europos šalių ir Kanados iniciatyva priimta rezoliucija tyrėjai raginami pateikti dar vieną ataskaitą kitų metų rugsėjo mėnesį. Tyrimą vykdančios valstybės narės pareiškė, kad joms reikia daugiau laiko dokumentais pagrįsti per Jemeno konfliktą padarytų pažeidimų mastą. Šis konfliktas nuo 2015-ųjų kovo pareikalavo beveik 10 tūkst. žmonių gyvybių ir, JT teigimu, sukėlė sunkiausią dabartinę humanitarinę krizę pasaulyje. Rijado ambasadorius prie Jungtinių Tautų Ženevoje Abdulazizas Alwasilas sakė, kad balsavo prieš tyrimo pratęsimą, nes rezoliucijoje esą neatsižvelgta į „teisėtus klausimus“, ypač dėl „pusiausvyros stokos“ pirmoje tyrėjų ataskaitoje. Pats faktas, kad šiuo klausimu buvo surengtas balsavimas išryškino tvyrančius nesusitarimus tarp 47 Tarybos valstybių narių, paprastai siekiančių konsensuso dėl svarbių rezoliucijų. Teisių gynimo organizacijos „Human Rights Watch“ (HRW) teigimu, balsavimo rezultatai „yra aiški žinia, kad (Žmogaus teisių taryba) palaiko Jemeno civilius“. „JT Žmogaus teisių tarybos valstybės narės šiandien atrėmė gėdingus Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos mėginimus nuslopinti JT ekspertų tyrimą“, – pareiškime pabrėžė HRW Ženevos skyriaus direktorius Johnas Fisheris.

