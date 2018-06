JT atstovo pavaduotojas Farhanas Haqas sakė, kad šį susitikimą planuojama surengti šeštadienį Vašingtone, kur A. Guterresas taip pat ketina dalyvauti viename Amerikos portugalų renginyje. JAV Valstybės departamentas į prašymą pakomentuoti šią informaciją kol kas neatsakė. A. Guterresas ragino Jungtines Valstijas persvarstyti šią savaitę paskelbtus planus pasitraukti iš JT Žmogaus teisių tarybos. Vašingtonas tvirtina, kad ši institucija yra šališkai nusistačiusi prieš Izraelį. Tuo metu pirmadienį vienas JT Generalinės Asamblėjos komitetas susirinks svarstyti JT agentūros palestiniečių pabėgėliams finansavimo klausimų, Jungtinėms Valstijoms paskelbus, kad jos šioje programoje nebedalyvaus. Iki šiol Vašingtonas buvo didžiausias šios pagalbos programos donoras.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.