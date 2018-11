Jo raginimas nuskambėjo Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui perspėjus Ukrainą nesiimti jokių „neapdairių veiksmų“, kai Ukraina įvedė karo padėtį, reaguodama į Rusijos įvykdytą ukrainiečių trijų karinių laivų užgrobimą. Savo pareiškime JT vadovas paragino abi šalis „neatidėliojant imtis veiksmų šiam incidentui suvaldyti ir visomis įmanomomis taikiomis priemonėmis mažinti įtampą, kaip tai numatyta Jungtinių Tautų chartijoje“. A. Guterresas pabrėžė, kad „būtina gerbti visas suinteresuotųjų šalių teises ir įsipareigojimus“, numatomus tarptautinės teisės. Taip pat reikia gerbti „Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, tarptautinės bendruomenės pripažįstamų (jos) sienų ribose“, pridūrė JT vadovas. Susiję straipsniai: Karo padėtis dalyje Ukrainos įsigaliojo nuo lapkričio 26 dienos, sako SNBO Putinas perspėja Kijevą nesiimti „neapdairių veiksmų“ Ukrainos parlamentas pirmadienį vakare nubalsavo už prezidento Petro Porošenkos pasiūlymą 30 dienų įvesti karo padėtį pasienio regionuose. Įvedus karo padėtį Ukrainos valdžia įgis daugiau galių, tarp jų galimybę skelbti dalinę mobilizaciją. Tai yra atsakas į sekmadienį įvykusį incidentą, kai Rusijos pajėgos prie Maskvos aneksuoto Krymo krantų apšaudė ir perėmė tris Ukrainos karinio laivyno laivus. Ši konfrontacija sukėlė pavojingiausią krizę tarp abiejų šalių per kelerius pastaruosius metus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.