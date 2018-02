A. Guterresas „atidžiai stebi nerimą keliantį karinį eskalavimą visoje Sirijoje ir pavojingą pasklidimą už jos sienų“, sakoma JT atstovo Stephane'o Dujarrico pareiškime. Izraelis šeštadienį smogė dvylikai Sirijos ir Irano taikinių Sirijos teritorijos gilumoje. Tokių veiksmų buvo imtasi po to, kai vienas Izraelio naikintuvas sudužo Sirijos priešlėktuvinei gynybai atrėmus Izraelio aviacijos antskrydį, surengtą, anot žydų valstybės, dėl iraniečių bepilotės skraidyklės įsibrovimo į Izraelio oro erdvę. A. Guterresas pabrėžė, kad visi žaidėjai Sirijoje ir regione privalo laikytis tarptautinės teisės. „Jis ragina visus dirbti dėl nedelsiamo ir besąlygiško smurto deeskalavimo, ir demonstruoti santūrumą“, – sakė S. Dujarricas. Tai buvo rimčiausia Irano ir Izraelio konfrontacija nuo Sirijos karo pradžios 2011 metais. Ji įvyko didėjant nerimui dėl Sirijos vyriausybės puolimų prieš sukilėlių kontroliuojamus Rytų Gutą ir Idlibą. Sirijos liaudis išgyvena „vieną smurtingiausių periodų per beveik septynerius konflikto metus“, sakoma JT pareiškime. „Vien per pirmą vasario savaitę pranešta apie daugiau kaip 1 000 civilių aukų per antskrydžius“, – nurodoma jame. A. Guterresas paragino šalis greit siekti politinio sprendimo karui užbaigti. Anksčiau šeštadienį Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pažadėjo neleisti Iranui turėti karines pozicijas Sirijoje. „Izraelis nori taikos, bet mes ir toliau ryžtingai ginsimės nuo bet kokių atakų prieš mus ir bet kokių Irano bandymų karine prasme įsitvirtinti Sirijoje ar kur nors kitur“, – sakė jis. Jungtinės Valstijos parėmė Izraelį ir kaltino Iraną dėl smurto eskalavimo. „Irano apskaičiuotas grėsmės eskalavimas ir jo ambicijos primesi savo galią ir dominavimą kelia pavojų visiems regiono žmonėms, nuo Jemeno iki Libano, – sakė JAV valstybės departamento atstovė Heather Nauert (Heter Noert). – JAV … ragina nutraukti Irano elgesį, kuris kelia pavojų taikai ir stabilumui.“ JT Saugumo Taryba trečiadienį turi aptarti Sirijos krizę.

