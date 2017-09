JT vadovas pažymėjo, kad toks referendumas atitrauks dėmesį nuo kovos su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS). A. Guterresas išplatintame pareiškime nurodė, kad bet kokie ginčai tarp Irako vyriausybės ir Kurdistano regiono lyderių turi būti sprendžiami dialogo ir „konstruktyvių kompromisų“ keliu. Irako autonominio kurdų regiono valdžia referendumą dėl nepriklausomybės planuoja surengti rugsėjo 25 dieną. A. Guterresas sakė, kad „bet koks vienašališkas sprendimas šiuo metu rengti referendumą atitrauktų dėmesį nuo būtinybės sutriuškinti ISIL (IS)“. Susiję straipsniai: Iranas perspėja Irako Kirkuko provinciją nedalyvauti kurdų referendume Kurdų saugumo pareigūnas: esame beveik tikri, kad IS lyderis A. B. al Baghdadi gyvas Tai taip pat pakenktų atstatymo pastangoms ir pabėgėlių sugrįžimo procesui, pridūrė JT vadovas. Penktadienį Jungtinės Valstijos pareiškė, jog referendumas turi būti atšauktas. Tai padaryti reikalauja ir Turkija, kuri baiminasi naujo konflikto šaltinio regione. Iranas sekmadienį įspėjo, kad Irako Kurdistano regionui paskelbus nepriklausomybę, liausis galioti visi sienų ir saugumo susitarimai su regiono vyriausybe. A.Guterresas paragino Irako lyderius „parodyti kantrybę ir santūrumą sprendžiant šį reikalą“ bei pasiūlė JT pagalbą. JT pasiuntinys Irake Kubišas praėjusią savaitę Irako kurdų lyderiui Massudui Barzani sakė, kad JT pasirengusios tarpininkauti deryboms dėl „visų problemų ir neišspręstų klausimų“ tarp kurdų ir Bagdado vyriausybės, rodo naujienų agentūros AFP gautas dokumentas. Derybose būtų mėginama per dvejų ar trejų metų laikotarpį pasiekti susitarimą „dėl būsimų Bagdado ir kurdų regiono santykių principų bei tvarkos“, rašoma dokumente. Mainais M. Barzani administracija turėtų sutikti bent iki derybų pabaigos atidėti referendumą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.