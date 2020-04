JT vadovas: koronaviruso pandemija – didžiausia pasaulinė krizė nuo karo

A. Guterreso teigimu, krizės mastą nulėmė „liga, kelianti pavojų visiems pasaulyje, ir... ekonominis poveikis, sukelsiantis recesiją, kuri turbūt neturi analogijų netolimoje praeityje“.



„Dėl šių dviejų faktų derinio ir rizikos, kad tai prisideda prie didesnio nestabilumo, padidėjusių neramumų ir padidėjusių konfliktų, manome, kad tai sunkiausia krizė, su kokia susidūrėme nuo Antrojo pasaulinio karo“, – žurnalistams sakė JT vadovas.

Niujorke įsikūrusios JT buvo įsteigtos baigiantis karui, 1945-aisiais, ir vienija 193 pasaulio valstybes.

„Stipresnis ir efektyvesnis atsakas... įmanomas tik pasitelkiant solidarumą, jei visi susitelks, jei pamiršime politinius žaidimus ir suvoksime, kad ant kortos pastatyta žmonija“, – pridūrė A. Guterresas.

Koronavirusui siaučiant visame pasaulyje jau mirė per 40 tūkst. žmonių, be to, pandemija daro didžiulį neigiamą poveikį ekonomikai.

„Toli gražu neturime pasaulinio paketo, kad padėtume besivystančiam pasauliui kurti sąlygas ir ligai slopinti, ir dramatiškoms pasekmėms spręsti“, – perspėjo A. Guterresas ir paminėjo nedarbą, mažų kompanijų žlugimą ir pažeidžiamus žmones neformalioje ekonomikoje.

„Lėtai judame teisinga kryptimi, bet mums reikia paskubėti, mums reikia daryti daug daugiau, jei norime įveikti virusą“, – sakė A. Guterresas.

Praėjusią savaitę paraginusios aukoti neturtingoms ir konfliktus išgyvenančioms valstybėms, JT antradienį įkūrė naują fondą padėti besivystančioms šalims.

Be tradicinės turtingų šalių pagalbos „mums reikia turėti naujoviškų finansinių instrumentų“, kad besivystančios šalys galėtų reaguoti į krizę, pažymėjo A. Guterresas.

Jis perspėjo, kad koronavirusas gali vėl sugrįžti iš neturtingesnių šalių, ypač Afrikoje, į turtingąsias valstybes ir kad gali mirti milijonai žmonių.