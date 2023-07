„Pradėtas dialogas su Korėjos liaudies armija pagal paliaubų susitarimo mechanizmą“, – sakė generolas leitenantas Andrew Harrisonas per spaudos brifingą, turėdamas omenyje susitarimą, kuriuo 1953 metais buvo užbaigti Korėjos karo veiksmai.

JT vadavietė yra JAV vadovaujamos tarptautinės pajėgos, prižiūrinčios Korėjos karo paliaubas. Abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-53 metų konfliktas baigėsi ne taikos sutartimi, o paliaubomis.

„Mums pirmiausia rūpi eilinio Kingo gerovė“, – sakė A. Harrisonas, pridurdamas, kad incidentas „vis dar tiriamas“.

A. Harisonas sakė, kad paliaubų susitarime yra numatytas mechanizmas, leidžiantis JT vadavietei bendrauti su Šiaurės Korėjos kariuomene, tačiau atsisakė pateikti daugiau detalių dėl „labai subtilaus šių derybų pobūdžio“.

Jis teigė, kad tai „sunki ir sudėtinga situacija“ ir kad „ant kortos pastatyta tam tikro žmogaus gerovė“.

JAV neturi oficialių diplomatinių ryšių su Šiaurės Korėja, o nuo tada, kai Šiaurės Korėja pandemijos pradžioje uždarė savo sienas, dauguma Pchenjane veikiančių ambasadų atšaukė savo užsienio diplomatus.

Ekskursija į Jungtinę saugumo zoną

Praėjusią savaitę antros klasės eilinis T. Kingas buvo palydėtas į Seulo oro uostą ir turėjo išskristi į Teksasą po išgertuvių ir muštynių bare, konflikto su policija ir apsilankymo Pietų Korėjos kalėjime.

Tačiau užuot įlipęs į lėktuvą ir skridęs į tėvynę, kur turėjo dalyvauti drausmės bylos posėdžiuose Fort Blise, T. Kingas paspruko, prisijungė prie turistinės ekskursijos po demilitarizuotąją zoną ir pabėgo per sieną. Manoma, kad dabar jis yra Šiaurės Korėjos nelaisvėje.

Šiaurės Korėja T. Kingo klausimo viešai nekomentavo.

Didžioji sienos tarp abiejų Korėjų dalis yra stipriai įtvirtinta. Tačiau Panmundžome, dar vadinamame Jungtine saugumo zona (JSZ), sieną žymi tik žema betoninė pertvara ir ją palyginti lengva kirsti, nepaisant abiejose pusėse esančių karių.

Ten esantys kariai nėra ginkluoti po 2018 metais sudaryto susitarimo, o Šiaurės Korėja gerokai sumažino savo buvimą JSZ prasidėjus COVID-19 pandemijai.

Nepaisant to, pagal paliaubų protokolus Pietų Korėjos ar JAV personalas negalėjo bėgti per sieną ir susigrąžinti T. Kingo, kai jis atsiskyrė nuo turistinės grupės ir perbėgo per skiriamąją liniją.

Pchenjanas turi nemažai patirties sulaikant amerikiečius, todėl galima tikėtis, kad ir šiuo kariu naudosis kaip derybiniu koziriu dvišaliuose santykiuose, kurie šiuo metu kaip reta prasti, ypač dėl Šiaurės Korėjos vykdomo branduolinių ginklų kūrimo.