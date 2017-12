JT Saugumo Taryba vieningai pritarė JAV pateiktai rezoliucijai, kuria taip pat nurodoma repatrijuoti užsienyje dirbančius korėjiečius, siunčiančius savo uždarbį Kim Jong-Uno režimui.











2 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.