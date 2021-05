Baltarusių prezidentas Aliaksandras Lukašenka sukėlė tarptautinį pasipiktinimą sekmadienį liepęs pakelti naikintuvą ir nutupdyti iš Atėnų į Vilnių skridusį airių bendrovės „Ryanair“ lainerį, kuriame buvo ieškomas 26 metų aktyvistas R. Pratasevičius ir jo draugė, Rusijos pilietė Sofija Sapega.

„Raginame nedelsiant paleisti tiek Ramaną Pratasevičių, tiek Sofiją Sapegą. Jiems abiem turi būti leista tęsti kelionę į... Lietuvą“, – Ženevoje žurnalistams sakė biuro atstovas Rupertas Colville'is.

„Esame priblokšti šio neteisėto arešto ir savavališko sulaikymo“, – pridūrė jis.

Lėktuvas buvo priverstinai nukreiptas į Baltarusijos sostinę „akivaizdžiai melagingais pretekstais“ ir turint vienintelį tikslą – sulaikyti aktyvistą, pareiškė R. Colville'is.

„Faktas, kad Pratasevičius buvo grasinant karine jėga pagrobtas iš kitos valstybės jurisdikcijos ir perduotas Baltarusijos jurisdikcijai, prilygsta nepaprastam persekiojimui“, – pažymėjo JT komisarės atstovas.

„Toks piktnaudžiavimas valstybine valdžia žurnalisto atžvilgiu dėl funkcijų, saugomų pagal tarptautinę teisę, vykdymo sulaukia ir nusipelno itin griežto pasmerkimo“, – pridūrė jis.

Pasak R. Colville'io, JT žmogaus teisių biuras nerimauja dėl R. Pratasevičiaus saugumo ir siekia garantijų, kad su disidentu elgiamasi žmoniškai ir kad jis nėra kankinamas.

„Jo pasirodymas valstybinėje televizijoje praėjusį vakarą nebuvo įtikinimas, atsižvelgiant į jo veido sumušimo požymius ir į didelę tikimybę, kad jo pasirodymas nebuvo savanoriškas ir kad jo „prisipažinimas“ padarius sunkių nusikaltimų buvo išgautas prievarta“, – sakė R. Colville'is.

Anot jo, prievarta išgauta informacija negalėtų būti panaudota prieš R. Pratasevičių per jokiuose teisiniuose procesuose, nes versti duoti parodymus draudžia Konvencija prieš kankinimą.

Be to, priverstinis keleivinio lėktuvo nutupdymas „įbaugino jame buvusius keleivius ir be reikalo sukėlė jiems pavojų, pažeidžiant jų žmogaus teises“, pridūrė JT biuro atstovas.