JT primygtinai ragina Iraną liautis naudojus smurtą prieš protestuotojus

„Besitęsiantis beprasmis ir neproporcingas smurtas prieš protestuotojus turi liautis“, – teigė biuro atstovė Ravina Shamdasani.

Ji atkreipė dėmesį į pranešimus, kad per protestus jau žuvo 23 nepilnamečiai, o šalies saugumo pajėgos atlieka kratas mokyklose ir protestuose dalyvavusius vaikus išveža į, anot jos, psichologinius centrus. R. Shamdasani teigimu, OHCHR taip pat susipažino su pranešimais, kad per demonstracijas iki šiol sulaikyta mažiausiai 90 žurnalistų, teisininkų, menininkų ir žmogaus teisių aktyvistų, o demonstrantų atžvilgiu, be kita ko, taikoma kankinimo taktika.

OHCHR atstovė pažymėjo, kad Iranas yra pasirašęs daugybę žmogaus teisių konvencijų, tad turi įsipareigojimą saugoti žodžio laisvę ir teisę taikiai protestuoti. „Raginame (Irano) valdžią atsižvelgti į gyventojų reiškiamą nepasitenkinimą, užuot pasitelkus smurtą protestams numalšinti“, – pabrėžė R. Shamdasani.

Protestai Irane prasidėjo rugsėjo 16 d., kai šalį apskriejo žinios apie 22 m. kurdės Mahsos Amini mirtį. Jauna moteris mirė po to, kai ją buvo sulaikiusi dorovės policija, kuri kaltino M. Amini tariamai pažeidus griežtas hidžabo dėvėjimo taisykles. Po sulaikymo moteris komos būsenos buvo išgabenta į ligoninę, kur po trijų dienų buvo konstatuota jos mirtis. Manoma, kad sulaikymo metu ji buvo žiauriai sumušta. Nuo tada tūkstančiai žmonių visoje šalyje protestuoja prieš represinį vyriausybės kursą bei prievartą dėvėti galvos apdangalus.