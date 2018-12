Šiuos nusikaltimus netoli šalies šiaurėje esančio Bentiu miesto įvykdė ginkluoti vyrai, daugiausia – vilkintys uniformas, sakoma bendrame pareiškime, kurį paskelbė JT vaikų fondo UNICEF vadovė Henrietta Fore, JT generalinio sekretoriaus pavaduotojas humanitariniams reikalams Markas Lowcockas ir JT Populiacijos fondo direktorė Natalia Kanem. Trys jų agentūros pasmerkė „šias baisias atakas“ ir paragino Pietų Sudano valdžią užtikrinti, kad kaltininkai stotų prieš teismą. Organizacija „Gydytojai be sienų“ (MSF) praėjusią savaitę paskelbė, kad buvo išžagintos 125 moterys ir mergaitės, ėjusios į maisto produktų skirstymo centrus, kuriuos įsteigė tarptautinės pagalbos agentūros. Nuo 2013 metų kariaujančiame Pietų Sudane lytinio smurto lygis šiurpina. Per pirmąjį šių metų pusmetį buvo pranešta apie maždaug 2,3 tūkst. seksualinio smurto atvejų, kurių didžioji dauguma yra nusikaltimai prieš moteris ir mergaites. Daugiau kaip 20 proc. aukų yra vaikai, nurodoma JT pareiškime. Susiję straipsniai: Sužeisti Jemeno sukilėliai evakuoti JT lėktuvu JT vadovas: pasaulis kovoje su klimato kaita „gerokai nukrypęs nuo kurso“ Minimos trys JT agentūros nurodo, kad tikrasis išžaginimo atvejų skaičius yra daug didesnis, nes apie smurtą labai dažnai nepranešama. Be išžaginimo, daugelis aukų buvo „plakamos, mušamos, daužomos lazdomis ir šautuvų buožėmis“, iš jų buvo atimti drabužiai, batai, pinigai ir maisto kortelės, suteikiančios teisę į pagalbą maistu, nurodė MSF. „Per daugiau kaip trejus darbo Pietų Sudane metus niekada nemačiau tokio moterų, patyrusių lytinį smurtą ir atvykstančių į mūsų centrus medicininės pagalbos, skaičiaus padidėjimo“, – sakė MSF akušerė Ruth Okello. JT ekspertų grupė praėjusį mėnesį pateikė Saugumo Tarybai ataskaitą, kurioje perspėjama dėl „nerimą keliančio“ lytinio smurto ir žmogaus teisių pažeidinėjimo Pietų Sudane lygio. Saugumo Taryba Pietų Sudano krizę turi aptarti gruodžio 18 dieną.

