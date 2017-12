Taryba JAV parengtą rezoliucijos projektą priėmė vienbalsiai. Šiuo dokumentu taip pat nurodoma repatrijuoti darbuotojus, Šiaurės Korėjos komandiruotus į užsienį, kad uždirbtų valiutos, reikalingos Kim Jong Uno režimui. Jungtinės Tautos šiemet jau trečią kartą skelbia sankcijas Pchenjanui. Taip pat nesimato jokių ženklų, kad Jungtinės Valstijos ir Šiaurės Korėja būtų linkusios pradėti derybas, kaip būtų galima užbaigti Korėjos pusiasalį krečiančią krizę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pagyrė JT sprendimą ir sakė, kad tarptautinė bendrija spaudžia izoliuotą režimą prašyti taikos. „Jungtinių Tautų Saugumo Taryba ką tik balsavo 15:0 už papildomas Sankcijas Šiaurės Korėjai. Pasaulis nori Taikos, o ne Mirties (sic)!“ – sakom D. Trumpo „Twitter“ žinutėje. Naujoji rezoliucija uždraudžia beveik 75 proc. perdirbtos naftos produktų tiekimą į Šiaurės Korėja, nustato neperdirbtos naftos tiekimo limitą, taip pat ragina visus užsienyje dirbančius Šiaurės Korėjos piliečius iki 2019 metų pabaigos grąžinti į jų šalį. JAV rezoliucijos projektą ketvirtadienį pateikė svarstyti po derybų su Kinija – Pchenjano sąjungininke ir pagrindine naftos tiekėja. US ambasadorė Nikki Haley sakė, kad Šiaurės Korėja yra „tragiškiausias šiuolaikiniame pasaulyje blogio pavyzdys“ ir tvirtino, kad naujosios sankcijos „atspindi tarptautinį pasipiktinimą Kimų režimo veiksmais“. Ši rezoliucija „siunčia nedviprasmišką žinią Pchenjanui, kad tolesnis spyriojimasis užtrauks naujas nuobaudas ir izoliaciją“, pabrėžė ji. Šios priemonės yra atsakas į lapkričio 28 dieną įvykdytą Šiaurės Korėjos tarpžemyninės balistinės raketos (ICBM) bandymą. Jis parodė, kad Pchenjanas pasiekė didelę pažangą, siekdamas užsitikrinti pajėgumus smogti JAV žemyninei daliai branduoliniais ginklais. Praeitą mėnesį D. Trumpas grasino „visiškai sunaikinti“ Šiaurės Korėją, jeigu ji atakuotų Jungtines Valstijas. Pchenjanas savo ruožtu tvirtina, kad pasaulis privalo sutikti, jog Šiaurės Korėja dabar yra visavertė branduolinė galybė.

