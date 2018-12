Jungtinių Tautų pasiuntinys Martinas Griffithsas sakė, kad šis prasidedantis kovojančių šalių dialogas yra „lemiama galimybė“. „Artimiausiomis dienomis turėsime lemiamą galimybę suteikti pagreitį taikos procesui“, – M. Griffithsas sakė žurnalistams, Jemeno vyriausybės ir sukilėlių delegacijoms atvykus į Švediją. „Tai yra būdas mums išspręsti šį konfliktą“, – kalbėjo pasiuntinys, Jis pridūrė, kad JT Saugumo Taryba yra „vieninga“ reikšdama paramą šio konflikto sprendimui. „Ir tai bus padaryta, jeigu bus noro, kad tai įvyktų“, – kalbėjo M. Griffithsas. Tai pirmas per dvejus metus bandymas užbaigti Jemeno konfliktą, nuo 2015 metų nusinešusį mažiausiai 10 tūkst. žmonių gyvybių ir sukėlusį didžiausią humanitarinę krizę pasaulyje. Susiję straipsniai: Ruošiantis taikos deryboms tarp Jemeno konflikto šalių priešprieša vėl padidėjo Švedijoje ketvirtadienį turi prasidėti Jemeno taikos derybos Jungtinių Tautų duomenimis, apie 14 mln. Jemeno gyventojų gresia badas. Saudo Arabijos palaikomos prezidento Abedrabbo Mansouro Hadi vyriausybės ir Rijado priešininko Irano remiamų Jemeno husių sukilėlių deryboms buvo ruošiamasi daug mėnesių. Jungtinės Tautos išsiuntė savo specialųjį pasiuntinį į Saną, kad jis asmeniškai palydėtų sukilėlių delegaciją į Švediją. Kaip pranešė vienas šaltinis JT, derybos turėtų trukti vieną savaitę.

