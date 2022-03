JT: pabėgėlių iš Ukrainos skaičius netrukus viršys 2 mln.

„Manau, kad šiandien arba vėliausiai rytoj bus viršyta 2 mln. riba. Srautai nesiliauja“, – reporteriams Osle teigė JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras Filippo Grandi.

JT skaičiavimais, pirmadienį pabėgėlių iš Ukrainos skaičius siekė 1,7 mln.

F. Grandi savo komentarus išsakė spaudos konferencijoje po vizitų Moldovoje, Lenkijoje ir Rumunijoje – po Rusijos invazijos vasario 24 dieną į visas šias šalis pradėjo plūsti pabėgėliai.

Palyginimui, F. Grandi nurodė, kad per Balkanų karus savo namus paliko „veikiausiai nuo dviejų iki trijų milijonų žmonių, tačiau per aštuonerių metų laikotarpį“. Nors panaši situacija po to stebėta „ir kitose pasaulio dalyse“, tai yra „pirmasis kartas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų“.