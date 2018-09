Ataskaitoje skelbiama, kad nuo 2018 m. pradžios jau 1 600 žmonių žuvo ar dingo be žinios, mėgindami pasiekti Europą.

Vadinamajame Centriniame Viduržemio jūros kelyje (iš Šiaurės Afrikos, daugiausia Libijos, į Italiją) šių metų sausį–liepą vidutiniškai žuvo arba dingo be žinios vienas iš 18 žmonių, mėginusių pasiekti Europą. Tuo pačiu laikotarpiu pernai vidutiniškai žūdavo vienas iš 42.

Vien nuo šios vasaros pradžios, šiame kelyje registruotos septynios nelaimės, per kurias žuvo 50 ar daugiau žmonių. Dauguma jose žuvusių pabėgėlių Europą bandė pasiekti nuo Libijos kranto.

Viduržemio jūros kelyje iš Šiaurės Afrikos į Ispaniją nuo 2018 m. pradžios jau žuvo daugiau nei 300 žmonių. Tai daugiau nei pernai, kai per visus metus registruota 200 žuvusiųjų. 2018 m. balandį, kai daugiau nei 1 200 pabėgėlių buvo jūra pasiekę Ispaniją, mirtingumo rodiklis užkopė iki vieno iš 14-os atvykstančių į šią šalį.

„Ši atskaita dar kartą patvirtina, kad Viduržemio jūra – vienas mirtiniausių jūros kelių pasaulyje“, – sako UNHCR Europos biuro direktorė Pascale Moreau. – Žmonių, atvykstančių į Europos pakrantes, skaičius mažėja. Tad dabar svarbiausias Europos išbandymas – ne kaip suvaldyti atvykstančių migrantų srautus, bet kaip išsiugdyti humaniškumą, kad galėtume išgelbėti gyvybes.“

Pastaraisiais mėnesiais UNHCR kartu su Jungtinių Tautų Migracijos agentūra ir Tarptautine migracijos organizacija ragino kurti iš anksto suderintus regioninius mechanizmus, kurie padėtų gelbėti nelaimės ištiktus žmones Viduržemio jūroje ir išlaipinti juos į krantą.

Be to, UNHCR ragina Europą padidinti saugių ir legalių kelių prieinamumą pabėgėliams žemyno viduje. Sausumos keliuose Europoje ir jos pasienyje šiemet žuvo 78 pabėgėliai ir migrantai – beveik dvigubai daugiau nei 45 mirtys registruotos tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Ataskaitoje, be kitų priemonių, akcentuojama būtinybė įkurti daugiau priėmimo centrų ir šalinti kliūtis šeimų susijungimui, taip sukuriant alternatyvas kelionėms, kurios gali nusinešti gyvybes.

UNHCR atkreipia dėmesį, kad kai kurios valstybės ėmėsi priemonių, jog užkirstų kelią migrantams patekti į jų teritoriją. Ataskaitoje Europos valstybės raginamos tarptautinės apsaugos siekiantiems asmenims prieglobsčio prašymo procedūrą padaryti lengviau prieinamą. Be to, UNHCR skatina valstybes stiprinti mechanizmus, kurie leistų apsaugoti be suaugusiųjų keliaujančius ir prieglobsčio ieškančius vaikus.