„Mūsų prognozė tokia: 2019 metais maždaug 250 tūkst. sirų sugrįš į tėvynę“, – trumpoje spaudos konferencijoje sakė JTVPK valdybos atstovybės pabėgėlių reikalams Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje vadovas Aminas Awadas. „Šis skaičius gali didėti arba mažėti priklausomai nuo tempo, kuriuo dirbame siekdami panaikinti kliūtis sirų sugrįžimui namo“, – pažymėjo jis. JTVPK valdyba taip pat pabrėžė, kad maždaug 5,6 mln. sirų pabėgėlių vis dar yra Sirijai kaimyninėse šalyse: Turkijoje, Libane, Jordanijoje, Egipte ir Irake. 2018 metais į tėvynę grįžo beveik 40 tūkst. sirų pabėgėlių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.