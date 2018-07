Daugiausia jų žuvo per kovotojų išpuolius ir savižudžių sprogdinimus. Per šešis šių metų mėnesius šalyje žuvo 1,692 tūkst. civilių – 1 proc. daugiau negu tuo pat laikotarpiu pernai ir šis skaičius yra didžiausias nuo 2009 metų, kuomet Jungtinių Tautų pagalbos misija Afganistane (UNAMA) pradėjo rinkti šiuos duomenis. Dar 3,43 tūkst. žmonių buvo sužeisti – 5 proc. mažiau negu 2017 metų pirmąjį pusmetį, nurodoma misijos paskelbtoje ataskaitoje. Bendras civilių aukų skaičius, palyginti su 2017 metų sausio–birželio mėnesiais, sumažėjo 3 proc. iki 5,122 tūkst. žmonių. Žuvusiųjų skaičius pasiekė rekordą, nepaisant precedento neturinčių praėjusį mėnesį paskelbtų laikinų paliaubų, kurių Afganistano saugumo pajėgos ir Talibanas didžiąja dalimi laikėsi, pareiškė UNAMA. Birželį Afganistano prezidentas paskelbė apie vienašališką ugnies nutraukimą birželio 12–19 dienomis šventąjį Ramadano mėnesį užbaigiančios Id al Fitro šventės proga. Vėliau paliaubos buvo pratęstos iki birželio 29-osios. Talibų lyderiai savo ruožtu pareiškė, jog paliaubų yra pasirengę laikytis tik per tris šventės dienas birželio 15–17-ąją. Po šventės Talibano kovotojai atnaujino atakas, atmetę vyriausybės siūlymą pratęsti precedento neturinčias paliaubas, ir visoje šalyje surengė virtinę išpuolių, per kuriuos žuvo arba buvo sužeisti dešimtys žmonių. Atsinaujinęs smurtas užtemdė viltis, kad paliaubos gali duoti pradžią taikos deryboms. Talibanas atsisako paklusti spaudimui sudėti ginklus ir nutraukti kovos veiksmus, kol iš Afganistano nebus išvestos užsienio pajėgos.

