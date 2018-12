Septintąją ir paskutinę JT remiamų derybų Švedijoje dieną Jemeno užsienio reikalų ministras Khaledas al Yamani ir sukilėių husių derybininkas Mohammedas Abdelsalamas simboliškai paspaudė vienas kitam rankas ir išprovokavo garsius plojimus. Tačiau virtinė klausimų lieka neišspręsti, todėl sausio pabaigoje bus surengtas antras derybų ratas, nurodė A. Guterresas. Konfliktas Jemene sukėlė, anot JT, didžiausią dabartinę humanitarinę krizę. Šiuo metu apie 14 mln. jemeniečių yra iškilęs masinio bado pavojus. A. Guterresas, atskridęs į Švediją trečiadienį vakare, paskelbė, kad vyriausybė ir husiai sutarė paskelbti paliaubas Chudaidos uostamiestyje, per kurį į Jemeną patenka didžioji dalis įvežamų maisto produktų ir humanitarinės pagalbos siuntų. JT vadovas sakė žurnalistams, kad šios paliaubos paskelbtos visoje Chudaidos muchafazoje (apskrityje) ir kad visos pajėgos atsitrauks iš miesto ir jo uosto. Atitraukimas – artimiausiomis dienomis JT ypatingasis pasiuntinys Martinas Griffithsas, penktadienį planuojantis informuoti apie derybų rezultatus Jemeno saugumo tarybą, sakė, kad pajėgų atitraukimas turėtų įvykti „artimiausiomis dienomis“. A. Guterresas sakė, kad Jungtinės Tautos atliks „vadovaujamą vaidmenį“ stebint padėtį šiame Raudonosios jūros uostamiestyje, šiuo metu kontroliuojamame sukilėlių. JT taip pat stengsis užtikrinti, kad pagalba lengviau pasiektų civilius gyventojus. Be to, kovojančios šalys pasiekė „bendrą supratimą“ dėl trečio pagal dydžio Jemeno miesto Taizo, kur vyko vieni įnirtingiausių mūšių per šį konfliktą. Vis dėlto nebuvo susitarta dėl sostinės Sanos oro uosto būsimo statuso arba ekonominių priemonių, galinčių tapti gyvybiškai svarbia paspirtimi šalies gyventojams. Per tolesnį derybų etapą sausį bus susitelkta į pagrindą diskusijoms dėl politinio proceso. Anot A. Guterresas, toks procesas yra vienintelis šio konflikto sprendinys. Pastaruoju metu didėjo tarptautinis spaudimas sustabdyti kautynes tarp Irano remiamų šiitų husių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos remiamos prezidento Abedrabbo Mansouro Hadi vyriaisybės. Tarp raginančių pradėti derybas buvo JAV Senatas, Rijadas ir Jungtiniai Arabų Emyratai. Konflikto šalys savaitę derėjosi Švedijos užmiesčio gyvenvietėje Rimbe, mėgindamos susitarti dėl virtinės svarbių klausimų. Sukilėliai kontroliuoja Chudaidą ir sostinę Saną, bet Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija dominuoja vandenyse prie Jemeno krantų ir šalies oro erdvėje. Sanos oro uostas jau beveik trejus metus yra uždarytas komerciniams skrydžiams. M. Griffithsas sakė, kad dėl jo ateities bus tariamasi per kitą derybų ratą. „Aišku ir visiems žinoma, kad pradžia turi būti (oro uosto) atvėrimas komerciniams skrydžiams, galbūt pirmiausiai vidaus ir galiausiai – (tarptautiniams)“, – pridūrė jis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.