Jų bendrame pareiškime sakoma, kad „pabėgėlių ir migrantų iš Venesuelos skaičius pasaulyje pasiekė tris milijonus“. „2,4 mln. pabėgėlių ir migrantų priėmė Lotynų Amerikos ir Karibų baseino šalys, o kiti yra kituose regionuose“, - pažymi UNHCR ir IOM.

Tarp Pietų Amerikos šalių daugiausia migrantų venesueliečių - per milijoną - yra Kolumbijoje. Toliau eina Peru (daugiau kaip pusė milijono), Ekvadoras (daugiau kaip 220 tūkst.), Argentina (130 tūkst.), Čilė (per 100 tūkst.) ir Brazilija (85 tūkst.). Be to, nemažai tėvynę palikusių venesueliečių yra Centrinėje Amerikoje, pavyzdžiui, Panamoje (94 tūkst.).

Pastaraisiais metais Venesuela susiduria su didžiule ekonomine ir socialine krize, kurią lydi hiperinfliacija, nacionalinės valiutos devalvacija ir būtiniausių prekių bei vaistų deficitas. Nacionalinės Asamblėjos (vienerių rūmų parlamento) Finansų komitetas trečiadienį pranešė, kad infliacija šalyje nuo šių metų sausio iki spalio priartėjo prie 280000 proc., o skaičiuojant metams kainų augimas viršijo 833000 proc. TVF prognozuoja, kad infliacija šalyje iki metų pabaigos gali pasiekti 1000000 proc.