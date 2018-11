JT pagalbos misijos Irake (UNAMI) ir JT žmogaus teisių biuro pranešime sakoma, kad Irako šiauriniuose vakariniuose rajonuose, kuriuos IS buvo užėmusi nuo 2014 iki 2017 metų, užregistruotos 202 masinės kapavietės. Per artimiausius mėnesius gali būti rasta ir daugiau tokių masinio laidojimo vietų, perspėjo Jungtinės Tautos, ragindamos Irako pareigūnus jas tinkamai saugoti ir kasinėti, siekiant suteikti nusiraminimą žuvusiųjų šeimoms. „Masinių kapaviečių vietos, užregistruotos mūsų ataskaitoje, yra siaubingos žmonių netekties, didžiulių kančių ir šokiruojančio žiaurumo liudijimas“, – pareiškė JT atstovas Irake Janas Kubišas. „Šių daugybės gyvybių netektį gaubiančių aplinkybių tyrimas bus svarbus žingsnis šeimoms jų gedėjimo procese ir jų kelyje, siekiant užtikrinti savo teisę į tiesą ir teisingumą“, – teigė jis. 2014 metais dideles teritorijas Irake užėmusi džihadistų grupuotė IS masiškai žudė kovotojus ir civilius gyventojus, vykdė įvairias represijas, siekdama išsaugoti užimtas teritorijas šalies šiaurinėje ir vakarinėje dalyse. Šiose masinėse kapavietėse gali „būti svarbių įkalčių“, kurie padės atskleisti šių nusikaltimų detales ir nustatyti aukų tapatybes, sakė JT. JT tyrėjai rugpjūčio mėnesį pradėjo rinkti karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui arba genocido įrodymus, kuriuos Irako teismai galės panaudoti teisdami IS kovotojus. Iš 202 JT ataskaitoje užregistruotų masinių kapaviečių, atkastos tik 28. Iš jų ekshumuoti 1 258 žmonių palaikai. Beveik pusė visų šių kapaviečių yra Ninevijos provincijoje, kur yra buvusi IS de facto sostinė Mosulas ir kur džihadistai vykdė žiaurumus prieš jezidų religinę mažumą. Likusios kapavietės yra išsibarsčiusios šiauriniuose Kirkuko ir Salahedino regionuose arba Anbare šalies vakaruose.

