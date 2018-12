Rezoliucija buvo priimta 66 balsais prieš 19, 72 delegacijoms susilaikius, rodo balsavimo rezultatai. Dokumente reiškiamas „rimtas susirūpinimas dėl Rusijos vykdomo didėjančio Krymo militarizavimo“, taip pat smerkiama tilto per Kerčės sąsiaurį statyba ir jo atidarymas bei „didėjantis Rusijos Federacijos karinis buvimas Juodosios ir Azovo jūrų rajonų, įskaitant Kerčės sąsiaurį, militarizavimo ir tarptautinės laivybos šiose srityse varžymo“. Rusija aneksavo okupavo ir aneksavo Krymą, kai 2014 metais Kijeve įvykusi provakarietiška Maidano revoliucija nuvertė ankstesnį prorusišką režimą. Pastaruoju metu pusiasalio padėties klausimas vėl paaštrėjo, praeitą mėnesį Azovo ir Juodąją jūras jungiančiame Kerčės sąsiauryje įvykus incidentui, kai Rusija apšaudė ir perėmė tris Ukrainos karinių jūrų pajėgų laivus bei areštavo jų įgulas.

