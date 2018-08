Kalbėdama Saugumo Taryboje Rosemary Di Carlo taip pat sakė, kad naujausi smurto tarp Izraelio ir palestiniečių kovotojų protrūkiai kelia karo Gazoje grėsmę. Saugumo Taryba susitikimą Izraelio ir palestiniečių konflikto klausimu surengė Jungtinėms Tautoms bendradarbiaujant su Egiptu ir siekiant spręsti humanitarinę krizę Gazoje bei nutraukti smurtą regione. R. Di Carlo nurodė esanti „labai susirūpinusi, kad lėšos kuro rezervui, iš kurio aprūpinama maždaug 250 Gazos svarbiausių objektų, jau baigiasi“ ir paprašė skirti 4,5 mln. JAV dolerių, kad būtų užtikrintas būtiniausių paslaugų teikimas iki šių metų pabaigos. JT vadovo pavaduotoja politikos reikalams taip pat išreiškė susirūpinimą dėl „pavojingai mažų svarbiausių medikamentų išteklių“, Gazos Ruožui išnaudojus 40 proc. savo vaistų atsargų. Smurto banga Gazoje tęsiasi nuo kovą prasidėjusių protestų ir susirėmimų. Per šį laiką nuo Izraelio ugnies žuvo 171 palestinietis, o vieną Izraelio karį liepą nušovė palestiniečių snaiperis. Izraelis, atsakydamas į palestiniečių leidžiamas raketas, jiems smogė mažiausiai 125 kartus. JT pasiuntinys Nikolajus Mladenovas ir Egipto pareigūnai bando tarpininkauti, siekiant Izraelio ir Gazos Ruožą valdančio judėjimo „Hamas“ paliaubų. Nuo 2008 metų Izraelis tris kartus kariavo su šiuo islamistų judėjimu. JT pareigūnai ir Egiptas siekia, kad „Hamas“ ir Izraelis pasiektų ilgalaikę taiką, kuri leistų pradėti spręsti humanitarines problemas beveik 2 mln. gyventojų turinčiame Gazos Ruože. Savo ruožtu Izraelis reikalauja, kad „Hamas“ grąžintų dviejų 2014 metais žuvusių žydų karių palaikus ir du žydų civilius, kuriuos, kaip manoma, įkaitais laiko „Hamas“. R. Di Carlo paragino „visas šalis“ užtikrinti, kad humanitarinė pagalba pasiektų Gazą, o „Hamas“ – suteikti informacijos apie Gazos Ruože laikomus Izraelio piliečius.

