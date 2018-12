Liudininko, kuris spalio 23 dieną buvo rastas negyvas kariškių kalėjimo kameroje Konge, skrandyje aptikta insekticidų, nurodė SVT. Jo pavardė pranešime neminima, bet kiti šaltiniai sakė, kad tai Tshikele Kengayi. Amerikietis Michaelas Sharpas ir švedė Zaida Catalan buvo nužudyti 2017 metų kovą, kai tyrė galimus JT sankcijų Kongui pažeidimus. Kongas dėl šių žmogžudysčių kaltino Kamwinos Nsapu ginkluotą grupuotę, veikiančią centriniame Kasajaus regione. Tuo metu teisių gynimo grupės yra sakiusios, kad su tuo gali būti susijusios saugumo pajėgos, bet vyriausybė kaltinimus neigia. Minėtoje JT ataskaitoje taip pat sakoma, kad Kongo prokurorai dėl JT ekspertų nužudymo įtaria pulkininką Jeaną de Dieu Mambweni, nurodė SVT. Jis buvo areštuotas gruodžio pradžioje, nes nuslėpė, kad buvo susitikęs su M. Sharpu ir Z. Catalan vos dvi dienos prieš jų brutalų nužudymą. Ataskaitoje taip pat sakoma, kad vienas asmuo, kaltinamas dalyvavęs nužudant JT ekspertus, dirbo Kongo armijai. Ataskaitą, kurioje nurodyta gruodžio 12 dienos data, parašė advokatas Robert'as Petitas. Jį į Kongą padėti vykdomam tyrimui nusiuntė JT generalinis sekretorius. STV taip pat citavo ataskaitos žodžius, kad „planuojami tolesni tyrimai siekiant patvirtinti, ar tos medžiagos kiekis buvo mirtinas“. Anksčiau būta pranešimų apie savižudybes Afrikoje išgeriant insekticidų. 9-ame dešimtmetyje vienas Zimbabvės ministras nusižudė prarijęs žiurkių nuodų.

