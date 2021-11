JT: daugėja „Islamo valstybės“ išpuolių Afganistane

Nuo rugpjūčio vidurio šalį valdantis radikalus islamo Talibanas nesugebėjo sustabdyti IS ekspansijos, trečiadienį JT Saugumo Tarybai Niujorke pareiškė JT specialioji pasiuntinė Afganistanui.

Anksčiau IS aktyvumas stebėtas keliose provincijose ir Kabule, o dabar grupuotė esą veikia beveik visose provincijose.

Skaičius išpuolių, dėl kurių atsakomybę prisiėmė IS, nuolat augo. 2020-aisias jų buvo 60, o šiais metais – jau 334.

IS toliau atakuoja šiitus šalyje, kalbėjo Deborah Lyons. Talibano veiksmai prieš IS esą kelia nerimą, nes jie paremti kalinimais be teismo proceso ir spėjamų IS narių žudymu. „Į tai didesnį dėmesį turi atkreipti tarptautinė bendruomenė“, - sakė JT atstovė.

Tarptautinėms pajėgoms pradėjus pasitraukimą iš Afganistano, Talibanas užėmė dideles šalies teritorijas. Rugpjūčio 15-ąją talibai be kovos įžengė į sostinę Kabulą ir nuo tada valdo Afganistaną.

Talibanais, kuris kovojo su IS nuo grupuotės pasirodymo šalyje 2015 metų pradžioje, dabar turi spręsti daugybę problemų, pavyzdžiui, rūpintis saugumu šalyje.

IS praėjusiomis savaitėmis įvykdė daug aukų pareikalavusius išpuolius prieš mečetes Kundūze ir Kandahare bei prieš karo ligoninę Kabule.