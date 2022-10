JT balsavime dėl Ukrainos Rusiją palaikė vos keturios pasaulio šalys

Generalinė Asamblėja pritarė rezoliucijai 143 balsais prieš penkis, tačiau 35 šalys, įskaitant Kiniją, Indiją, Pietų Afriką ir Pakistaną, susilaikė, nors JAV dėjo dideles diplomatines pastangas, siekdama aiškesnio Maskvos pasmerkimo.

Prieš balsavo Rusija, Sirija, Nikaragva, Šiaurės Korėja, Baltarusija.

#UNGA unequivocally rejected Russia’s illegal annexation of #Ukrainian territories, another blatant violation of the @UN Charter.