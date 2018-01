„Kolegija aptiko iranietiškos kilmės raketų likučių, karinės technikos ir nepilotuojamų karinių orlaivių, kurie buvo pristatyti į Jemeną po to, kai jam buvo paskelbtas tikslinis ginklų embargas“, – sakoma JT Saugumo Tarybai pristatytame dokumente.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.