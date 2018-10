Anksti ryte netoli Negyvosios jūros Jordano upės slėnyje atsinaujino gelbėjimo operacija dalyvaujant specialistams su apmokytais šunimis. Pasak Civilinės saugos tarnybos generalinio direktoriaus Mustafos al Basaiaho, penktadienio paryčiais buvo rastas vienos 12-metės mergaitės kūnas. Per ketvirtadienį kilusį potvynį 13 žuvusių ir 26 iš maždaug 30 sužeistų žmonių yra vienos vidurinės mokyklos moksleiviai, nurodė pareigūnai. Anot jų, trys aukos, įskaitant du mokinius, yra Amane gyvenę irakiečiai. Nelaimė prasidėjo ketvirtadienio ankstyvą popietę, kai 37 vienos sostinės privačios mokyklos moksleiviai, lydėti septynių suaugusiųjų, taip pat dar keli kiti lankytojai, buvo užsukę prie karštųjų versmių, esančių už kelių kilometrų iki Negyvosios jūros pakrantės. Šiuos žmones nunešė smarkių liūčių sukeltas potvynis, informavo pareigūnai. Iki ketvirtadienio vėlaus vakaro vykusi sudėtinga gelbėjimo operacija, kurioje dalyvavo sraigtasparnių, dresuotų šunų ir šimtai gelbėtojų, atsinaujino penktadienį. Izraelio kariuomenė pranešė Jordanijos vyriausybės prašymu taip pat pasiuntusi į kaimyninę šalį gelbėtojų komandą. Jordanijos civilinės saugos tarnybos atstovas brigados generolas Faridas al Sharaa penktadienį pareiškė, kad šis potvynis buvo vienas pražūtingiausių neseniai įvykusių incidentų, per kuriuos nukentėjo moksleiviai. Karalius Abdullah II dėl nelaimės atšaukė numatytą vizitą į Bahreiną, kur penktadienį ketino skaityti pranešimą. Monarchas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad „kiekvieno tėvo, motinos ir šeimos skausmas yra mano skausmas“. Jis taip pat piktinosi, kad „nebuvo imtasi veiksmų, galėjusių užkirsti kelią šiam skausmingam incidentui“, bet konkrečių žmonių neapkaltino. Karalius įsakė savo rūmuose potvynio aukų garbei pakelti Jordanijos vėliavas iki pusės stiebo. Jungtinių Tautų generalinis sekretorius ir keli kiti regiono lyderiai taip pat pareiškė užuojautą. Tektoninėje įduboje esanti Negyvoji jūra – žemiausias mūsų planetos sausumos taškas – yra supama stačių šlaitų, todėl čia dažnai kyla staigių potvynių ir įvyksta žemės nuošliaužų. Balandžio mėnesį per staigų potvynį prie Negyvosios jūros žuvo 10 Izraelio studentų, išvykusių į pėsčiųjų žygį.

