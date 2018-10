Tuo tarpu Izraelis pasiuntė į Jordaniją karių su technika padėti vykdyti gelbėjimo operacijas. Dar mažiausiai 25 žmonės nukentėjo per tą incidentą prie Negyvosios jūros, sakė Jordanijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos pareigūnas, pageidavęs neviešinti savo pavardės. „Smarkios liūtys sukėlė staigų potvynį netoli Negyvosios jūros, kurio banga nunešė mokyklos autobusą su 37 moksleiviais ir septyniais prižiūrėtojais“, – sakė jis. Dauguma žuvusiųjų ir sužeistųjų – moksleiviai, o gelbėtojai tebeieško dar kelių žmonių, nurodė pareigūnas. „Tai buvo mokyklinė išvyka. Regis, autobusą nunešė purvo srautas“, – sakė jis. Izraelio kariuomenė pranešė pasiuntusi į Jordaniją kelis sraigtasparnius ir paieškos bei gelbėjimo specialistų. „Šiuo metu padedame Jordanijai vykdyti gelbėjimo operaciją, potvyniui Jordanijos pusėje prie Negyvosios jūros nunešus vaikų pilną autobusą “, – parašė kariškiai socialiniame tinkle „Twitter“. Anot Izraelio kariuomenės, Jordanijos vyriausybės prašymu padėti gelbėtojams buvo pasiųsti keli sraigtasparniai. Pranešime pažymima, kad gelbėtojų komandos, nepaisydamos prastų oro sąlygų, daro viską, ką gali. Jordanijos civilinės saugos tarnybos atstovas brigados generolas Faridas al Sharaa sakė, kad operacijoje dalyvauja įvairių gelbėjimo tarnybų pareigūnai. Anot jo, smarki liūtis prasidėjo apie 15 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, o „po valandos“ kilo potvynis. Jordanijos televizija pranešė, kad karalius Abdullah II dėl nelaimės atšaukė numatytą vizitą į Bahreiną, o ministras pirmininkas Omaras al Razzazas išvyko į incidento vietą stebėti, kaip vykdoma gelbėjimo operacija. Vyriausybės atstovė spaudai valstybinei televizijai sakė, kad „šįvakar visuose namuose Jordanijoje tvyro liūdesys, tai sunki ir skausminga naktis visiems jordaniečiams“. Ketvirtadienį popiet prasidėjusios liūtys sukėlė potvynių keliuose Jordanijos rajonuose. Tektoninėje įduboje esanti Negyvoji jūra – žemiausias planetos sausumos taškas – apsupta stačių šlaitų, todėl čia dažnai kyla staigių potvynių ir įvyksta nuošliaužų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.