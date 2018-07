Užsienio reikalų ministerijos atstovas Mohammedas al-Kayedas nurodė, kad Britanija, Vokietija ir Kanada iš pradžių sutiko priimti 827 gelbėtojus ir jų šeimos narius, bet galiausiai sutarė dėl 422 žmonių priėmimo. Jie į Jordaniją atvyko sekmadienį ryte. 2013 metais įkurta „Sirijos civilinė gynyba“, dar vadinama „Baltaisiais šalmais“, sukilėlių kontroliuojamose teritorijose gelbsti sužeistuosius po aviacijos smūgių, apšaudymo ar sprogimų. Pareigūnai tvirtina, kad Jungtinių Valstijų ir kitų Vakarų šalių remiami „Baltųjų šalmų“ savanoriai yra tikėtinas taikinys Sirijos vyriausybės pajėgoms, kurios siekia atkovoti pietvakarinės šalies dalies kontrolę.

