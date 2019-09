328 balsais, įskaitant 21 konservatoriaus, kurie atsuko nugarą B. Johnsonui ir dabar gali būti išmesti iš partijos, balsus, buvo atvertas kelias premjero oponentams trečiadienį pateikti įstatymo projektą, kuriuo bus siekiama neleisti Didžiajai Britanijai spalio 31 dieną išstoti iš Europos Sąjungos be „skyrybų“ sutarties. Vienas iš konservatorių, balsavusių prieš premjerą buvo Wintsono Churchillio anūkas seras Nicholas Soamesas, kuris už šį poelgį taip pat bus išmestas iš partijos kandidatų sąrašo kituose rinkimuose.

Premjerą palaikiusių parlamentarų buvo 301.

Tai buvo reikšminga diena Britanijos parlamente – jis sėkmingai metė iššūkį ministrui pirmininkui dėl itin svarbios „Brexit“ politikos.

Po tris valandas trukusių debatų Jungtinės Karalystės parlamentas paskelbė verdiktą. Politikai 27 balsų skirtumu parėmė pasiūlymą rytoj diskutuoti dėl įstatymo projekto, kuris užkirstų kelią „Brexit“ be susitarimo, spalio 31-ąją.

Iškart po rezultatų paskelbimo B. Johnsonas pareiškė teiksiantis pasiūlymą dėl išankstinių rinkimų, nors pats to ir nenorintis. Jei parlamentarai rytoj parems šį įstatymo projektą, visuomenei teks apsispręsti, kas spalio 17-ąją vyks į Briuselį. Premjero teigimu, jei ten vyks Jeremy Corbynas, šis darysiąs viską, ko nori Europos Sąjunga. Bet jei keliaus jis pats - būtinai išgaus susitarimą dėl „Brexit“.

B. Johnsonas dar kartą patvirtino, kad jei parlamentas balsuos už „beprasmišką „Brexit“ atidėjimą“, jis sieks surengti išankstinius rinkimus.

J. Corbynas po rezultatų paskelbimo nebuvo kalbus. Jo teigimu, leiboristai išankstinių rinkimų nepalaikys, nebent būtų patenkintas įstatymas prieš juos atmesti „Brexit“ be susitarimo galimybę. „Jei B. Johnsonas nori rinkimų, pirmiausia jis turi patvirtinti įstatymo projektą“, - sakė J. Corbynas.

Didžiulį maištą savo Konservatorių partijos gretose B. Johnsonas patyrė vos šešios savaitės po to, kai užėmė ministro pirmininko postą. Jis prieš lemtingąjį antradienio balsavimą dėl „Brexit“ liko be darbinės daugumos Bendruomenių Rūmuose, kai torių parlamentaras Philipas Lee perbėgo pas proeuropietiškuosius liberaldemokratus.

Nauji rinkimai būtų jau treti per ketverius metus. Neaišku, ar B. Johnsonas iškart gautų dviejų trečdalių pritarimą parlamente, reikalingą naujiems rinkimams surengti, nes oponentai nerimauja, kad jis galėtų atidėti rinkimų datą jau po „Brexit“, taip iš esmės prastumdamas išstojimą be sutarties.

Pirmalaikiai rinkimai?

B. Johnsonas antradienį sakė, kad pateiks parlamentui siūlymą surengti pirmalaikius rinkimus.

„Nenoriu rinkimų, bet jei parlamentarai rytoj balsuos už derybų sustabdymą ir... dar vieną beprasmį „Brexit“ atidėjimą, potencialiai – daugeliui metų, tuomet tai bus vienintelis kelias tai išspręsti“, – pareiškė jis Bendruomenių Rūmams.

Vis dar neaišku, kaip ir kada Britanija, referendume daugiau kaip prieš trejus metus nusprendusi pasitraukti iš ES, išstos iš bloko. Nauji rinkimai sudarytų sąlygas brutaliai kovai dėl rinkėjų paramos išstojimui be sutarties, tolesnėms deryboms ar, galbūt, naujam referendumui dėl paties išstojimo klausimo.

Partijos maištininkai siekia užkirsti kelią išstojimui be sutarties, nes baiminamasi, kad toks „Brexit“ smarkiai pakenktų ekonomikai ir išprovokuotų Britanijoje ilgą recesiją bei galimą vaistų ir maisto produktų trūkumą.

B. Johnsonas ir jo šalininkai sako, kad šie nuogąstavimai yra perdėti ir kad „Brexit“ parėmę rinkėjai reikalauja veiksmų, o ne tolesnių kalbų.

Konservatoriams suteikta „proga persigalvoti“

Partijos nepalaikiusiems konservatoriams suteikiama proga per naktį pagalvoti ir pakeisti savo balsą, kurį „atidavė prieš Vyriausybę“. Opoziciją palaikė 21 konservatorių narys.

Buvęs kancleris ir vienas iš aršiausiai nusiteikusių konservatorių Philipas Hammondas anksčiau sakė manąs, jog įstatymo projektui pritarti balsų parlamente pakaks, ir Jungtinės Karalystės pasitraukimo terminą pavyks pratęsti.

Jungtinės Karalystės vyriausybės veikėjai sakė, kad, parlamento nesėkmės atveju, premjeras B. Johnsonas sieks pirmalaikių parlamento rinkimų, kurie gali vykti jau spalio 14 dieną.

Pats B. Johnsonas sako pirmalaikių parlamento rinkimų nenorintis, tačiau žada to griebtis, jeigu parlamentarams pasisektų, kad progresas su Europos Sąjunga „taptų neįmanomas“.

Iki paskutinės akimirkos buvo bandoma į savo pusę patraukti aršiausiai nusiteikusius konservatorius, tačiau BBC politikos redaktorė Laura Kuenssberg tvirtino, kad šalies ministro pirmininko ir grupės susitikimas „tikrai nebuvo sklandus“ ir „tikrai negali būti pavadintas daug žadančiu“.

Skaičiuota, jog gali būti apie 15 konservatorių maištininkų, pasirengusių mesti iššūkį valdančiajai daugumai, dabar turinčiai vos vieno mandato persvarą.

Vyriausybė viliasi, kad grasinimas rengti pirmalaikius rinkimus – bei grėsmė nebebūti kandidatais kituose rinkimuose ir pašalinimas iš partijos – gali būti pakankamai rimtas svertas.

Norėdamas paleisti dabartinį parlamentą ir surengti pirmalaikius rinkimus, B. Johnsonas privalo užsitarnauti leiboristų paramą – jam reikia dviejų trečdalių iš 650 parlamentarų palaikymo.

BBC politikos redaktoriaus pavaduotojas Normanas Smithas sako, kad šiuo metu leiboristų partijoje dominuojančios nuotaikos byloja apie nusiteikimą nesuteikti B. Johnsonui pirmalaikių rinkimų galimybės.

Jeremy Corbynas sako, kad partija konsultuojasi su teisininkais ir pridūrė: „Manau, jog labai svarbu bet kokia kaina užkirsti kelią pasitraukimui be susitarimo ir leisti šalies žmonėms patiems nulemti savo ateitį“.

„Be moralės ir daugumos“

Anksčiau antradienį du įtakingi konservatoriai užsiminė apie savo sprendimą verčiau nesiekti perrinkimo nei vykdyti B. Johnsono „Brexit“ politiką. Buvę vyriausybės nariai Justine Greening ir Alistairas Burtas taip pat užsiminė ketinantys atsistatydinti.

Pagrindinės opozicinės Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas sakė, kad nesutiks su naujais rinkimais, kol nebus įstatymo, užkertančio kelią išstojimui be sutarties.

„Jis neranda draugų Europoje. Jis praranda draugus namie. Jo vyriausybė yra be mandato, be moralės ir, nuo šiandien, be daugumos“, – sakė J. Corbynas.

Liepos mėnesį premjeru tapęs B. Johnsonas bandė pažaboti jo „Brexit“ planams nepritariančius konservatorius ir perspėjo, kad jie bus pašalinti iš partijos, jei parems parlamento pastangas blokuoti ar atidėti išstojimą.

Tokia ministro pirmininko pozicija papiktino daugelį ilgamečių, garsių jo Konservatorių partijos narių.

Dominicas Grieve'as, kuris buvo generalinis prokuroras Davido Camerono vyriausybėje, pareiškė, jog grasinimai pašalinti iš partijos parodo B. Johnsono „negailestingumą“.

J. Greening sakė bijanti, kad jai brangi partija „virsta Nigelo Farage'o „Brexit“ partija“, paminėdama didžiausią JK euroskeptiką ir jo vadovaujamą partiją.

Buvęs iždo kancleris Philipas Hammondas perspėjo dėl „gyvenimo kovos“, jei pareigūnai bandys sutrukdyti jam dalyvauti kituose rinkimuose.

Laiko blokuoti šalies išstojimą iš ES be sutarties lieka vis mažiau. B. Johnsonas praėjusią savaitę apsukriai pasiekė, kad jo politiniai oponentai turėtų dar mažiau laiko: užsitikrino karalienės Elizabeth II leidimą įšaldyti parlamento darbą nuo rugsėjo vidurio iki spalio 14 dienos, kai liks vos dvi savaitės iki numatytos „Brexit“ datos – spalio 31-osios.

Šis sprendimas supurtė JK politinę areną ir įsiutino proeuropietiškus bei „Brexit“ be sutarties scenarijui nepritariančius įstatymų leidėjus.

Premjero oponentai nori užblokuoti tą jo sprendimą teisme Škotijoje, kurio teisėjas sprendimą gali priimti jau trečiadienį.

Kituose teismuose iškeltos dar dvi svarbios bylos.