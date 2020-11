Praėjusį šeštadienį britų premjeras pasveikino JAV rinkimuose pergalę paskelbusius J. Bideną ir viceprezidente išrinktą Kamalą Harris, informuoja news.sky.com.

Prie tviterio įrašo prisegtame sveikinimo tekste skelbiama: „Sveikinimai Joe Bidenui, išrinktam Jungtinių Valstijų prezidentu, ir Kamalai Harris – su jos istoriniu pasiekimu. Amerika – svarbiausia mūsų sąjungininkė, laukiu, kol imsime artimai darbuotis bendrų mūsų prioritetų labui – pradedant klimato pokyčių, baigiant prekybos ir saugumo sritimis.“

Tačiau padidinus spausdinto teksto ryškumą ir kontrastą, ima matytis dalis kito pranešimo – virš žodžio „Bidenas“ matosi žodis „Trumpas“, taip pat matosi kitų žodžių dalių.

Vyriausybės atstovas spaudai paaiškino, kad įvyko techninė klaida.

„Kaip tikriausiai numanote, prieš šiuos įtemptus rinkimus iš anksto buvo parengti du pranešimai spaudai. Dėl techninio nesklandumo alternatyvios žinutės dalys atsispaudė teksto fone“, – sakė jis.

Škotijos nacionalinės partijos vadovas, parlamentaras Ianas Blackfordas parašė tviteryje: „Nekompetentingumas tapo šios konservatorių vyriausybės lozungu. Tai – dar vienas priminimas apie artimus Boriso Johnsono santykius su D. Trumpu, kurie padarė šitiek žalos.“

