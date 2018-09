Buvęs britų užsienio reikalų sekretorius yra tvirtas „Brexit“ šalininkas ir liepos mėnesį dėl šio klausimo atsistatydino iš vyriausybės. B. Johnsonas, dabartinius ministrės pirmininkės pasiūlymus dėl Britanijos būsimų santykių su ES pavadino „moraliniu ir intelektualiniu pažeminimu“. Laikraštyje „The Daily Telegraph“ B. Johnsonas išdėstė alternatyvų šešių punktų planą, pagal kurį būtų atsisakyta pernai gruodį su ES sudaryto atsarginio susitarimo dėl Airijos sienos. Jis teigė, kad su pasitelkus technologijas ir ne prie sienos vykdomus muitinės tikrinimus galėtų būti užkirstas kelias sugrįžimui prie „realios sienos“ tarp ES narės Airijos Respublikos ir Didžiajai Britanijai priklausančios Šiaurės Airijos provincijos. Šis klausimas yra didelė kliūtis derybose ir svarbus veiksnys Th. May pasiūlymuose. B. Johnsonas paragino Britaniją ir ES susiderėti dėl laisvos prekybos susitarimo, praminto „Superkanada“ ir panašaus į sutartį, kurią blokas 2016 metais pasirašė su Otava. Juo buvo pašalinta didžioji dauguma muito mokesčių eksportui per Atlantą. B. Johnsonas pripažino, jog norint susiderėti dėl tokio susitarimo, kuriuo būtų siekiama pripažinti vieni kitų standartus, kad prekės ir paslaugos galėtų judėti, galbūt reiktų ilgesnio nei iki 2020 metų „Brexit“ pereinamojo laikotarpio. „Tai momentas keisti derybų kursą ir pripažinti „Brexit“ ambicijas ir potencialą, – 4,5 tūkst. žodžių straipsnyje rašė B. Johnsonas. – Turime šansą viską ištaisyti ir bijau, kad būsimos kartos mums lengvai neatleis, jei suklupsime.“ Jo įsikišimas Konservatorių partijos suvažiavimo išvakarėse tuoj pat suskaldė valdančiuosius. Antradienį jis sakys kalbą viename šalutiniame suvažiavimo renginyje. „Gaila, kad jisai neįsigilino į sąsają tarp derėjimosi dėl susitarimo, kuris leistų nekliudomai kirsti Airijos sieną, ir galimybių, kad bus susitarta dėl išstojimo sąlygų, – socialiame tinkle „Twitter“ parašė buvusi vyriausybės narė Nicky Morgan. – Ar jam tai tiesiog nerūpi?“ Tuo tarpu euroskeptikas parlamentaras Bernardas Jenkinas sakė, kad „Superkanados“ planas galėtų būti „veiksmingas“, o „Brexit“ šalininkė Nadine Dorries pareiškė, kad B. Johnsonas yra „žmogus, žinantis, ką daro“. B. Johnsono siūlymai neabejotinai padidins spaudimą dažnai kritikuojamai lyderei Th. May. Jos susiskaldžiusi Konservatorių partija šeštadienį rinkis į suvažiavimą, tvyrant nesusitarimams dėl „Brexit“ strategijos. Th. May siūlė Britanijai po „Brexit“ laikytis Bendrijos prekybos taisyklių, kad būtų apsaugotos gamybos tiekimo linijos ir išvengta realios sienos tarp britų Šiaurės Airijos provincijos ir ES narės Airijos. Šis planas, parengtas liepos mėnesį Th. May užmiesčio rezidencijoje Čekerse, sulaukė didelio pasipriešinimo Konservatorių partijoje ir kritikos Briuselyje, bet Th. May ne kartą žadėjo jo laikytis. B. Johnsonas penktadienį pakartojo, kad šis pasiūlymas yra „demokratinė katastrofa“, kuria rinkėjai bus „apgauti“, ir kad tokiu atveju Britanija bus „pusiau Europoje, pusiau ne Europoje“. Britanija iš ES turi išstoti kitų metų kovą. Abi pusės sutaria, kad preliminarus „skyrybų“ susitarimas, apimantis garantijas dėl Airijos sienos, turi būti pasiektas iki lapkričio vidurio.

