Premjero atstovė spaudai teigė, kad jis leido aiškiai suprasti norintis pasiekti susitarimą, tačiau nėra prasmės rengti susitikimus akis į akį su lyderiais, kol ES nesutiko atnaujinti derybų dėl „Brexit“.

Tačiau pirmadienį vykusio vizito į Škotijoje esančią Tridento branduolinę bazę metu B. Johnsonas pateikė optimistiškesnį derybų perspektyvos vaizdą, tikindamas žurnalistus, kad egzistuoja „platus galimybių spektras“ pasiekti naują susitarimą.

Premjeras sakė: „Mes visiškai nesiekiame „Brexit“ be susitarimo. Mes tiesiog norime pasiekti susitarimą, ir man teko įdomiai pasikalbėti su mūsų partneriais Europoje. Šnekėjausi su Jeanu-Claude‘u [Junckeriu] ir Angela Merkel, šiandien planuojame susisiekti su Leo Varadkaru. Taip, jaučiu, kad jų pozicija nesikeičia, bet viskas yra labai pozityvu“.

Tačiau B. Johnsonas pridūrė: „Visi jie žino, kur mes esame: mes negalime sutikti su apsidraudžiamąja priemone (backstop), tai buvo atmesta tris kartus, dabartinis pasitraukimo susitarimas yra žlugęs, ir visi tą supranta. Bet yra platus galimybių sukurti naują ir geresnį susitarimą spektras“.

Nors B. Johnsonas kalbėjosi su A. Merkel ir E. Macronu, neplanuojama priimti jų kvietimų apsilankyti, kol nepasikeis pozicija dėl apsidraudžiamosios priemonės. O airių valdžios pareigūnai, kaip manoma, delsimą susisiekti su Airijos premjeru L. Varadkaru vertina kaip nenoro imtis rimtų derybų ženklą. L. Varadkaras yra nepalaužiamas apsidraudžiamosios priemonės klausimu ir mano, kad bacstop privalo išlikti, jog būtų užkirstas kelias realios sienos Airijos saloje atsiradimui ir išsaugotas bendrosios rinkos vientisumas.

B. Johnsono atstovė spaudai sakė: „Premjeras aiškiai pasakė norintis susitikti su ES lyderiais ir derėtis, bet ne sėdėti ir klausytis, kad ES galbūt negalės atnaujinti derybų dėl „Brexit“. Būtent tokią žinutę kol kas jis perdavė lyderiams, kai kalbėjosi su jai telefonu“.

„Kol kas ES neparodė noro persiderėti [dėl backstop] ... Premjeras džiaugtųsi galėdamas susėsti su lyderiais, kai ši pozicija pasikeis. Tačiau jis aiškiai leidžia suprasti kiekvienam, su kuo kalba, kad pozicija privalo pasikeisti“, – tęsė premjero atstovė spaudai.

Paklaustas apie planus per vasarą pradėti derybas su ES po to, kai Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Dominicas Raabas pirmadienio rytą sakė, kad derybos nebus pradėtos, kol ES sutiks atmesti apsidraudžiamąją priemonę, B. Johnsonas aiškino: „Manau, kad pavyks bendradarbiauti. Jau kalbėjausi su kolegomis prie apvalaus stalo Briuselyje, nejaučiu dėl to jokių suvaržymų. Mes ketiname bendradarbiauti ir, suprantama, prašome esminių pokyčių dėl mūsų pasitraukimo iš ES pozicijos“.

Premjeras teigė, kad, nors oficiali ES pozicija, jog negali būti jokių tolesnių derybų dėl „Brexit“, liko nepakitusi, manantis, „kad jie supranta, jog Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga yra du didūs politiniai dariniai, ir mes galime sukurti naują susitarimą, kuris bus naudingas abiem pusėms“.

Nepaisant pozityvaus B. Johnsono požiūrio, išreikšto Škotijoje, kur jis susitiko su branduoliniame povandeniniame laive „HMS Victorious“ dirbančiu karinio jūrų laivyno personalu, jo pamatinė pozicija derybų atžvilgiu aiškiai leidžia suprasti, kad dabar bus judama „Brexit“ be susitarimo link, nebent ES lyderiai pakeis nuomonę dėl pasitraukimo derybų atnaujinimo. Tai prieštarauja kai kurių B. Johnsono rėmėjų lūkesčiams, kad jis leisis į diplomatinį turą po Europos sostines ir siūlys alternatyvą apsidraudžiamajai priemonei, užuot perduodamas kamuolį ES lyderiams ir laukdamas jų ėjimo.

Premjero atstovė spaudai pridūrė: „Manau, jis aiškiai nurodė, kad apsidraudžiamoji priemonė turo būti panaikinta. Jis tebėra užtikrintas, jog ES liausis tvirtinusi, kad „Brexit“ susitarimas negali būti pakeistas. Bet, kol taip nutiks, privalome daryti prielaidą, kad spalio 31-ąją bus „Brexit“ be susitarimo“.

Anksčiau D. Raabas atsisakė nurodyti, ar B. Johnsonas planuoja artimiausiu metu susitikti su ES lyderiais, sakydamasi, kad „ilgainiui“ numatoma susitikimų.

Nors B. Johnsonas atsisako derėtis su ES esant dabartinėms sąlygoms, jis intensyviai planuoja „Brexit“ be susitarimo ir ruošiasi pasitraukti spalio 31 dieną.

Vyriausybė taip pat planuoja iki 100 milijonų svarų (maždaug 110 milijonų eurų) kainuosiančią reklaminę kampaniją, visuomenę ir verslą perspėsiančią apie tai, kad jie privalo pasirengti tokiam pokyčiui. B. Johnsono atstovė spaudai negalėjo pasakyti, kokia tiksliai bus šios kampanijos žinutė ir ar visuomenei bus patariama kaupti atsargas artėjant pasitraukimo dienai.

Kampanija nenumato skrajučių dalinimo kiekvieniems namams, tačiau tikėtini pranešimai televizijoje bei radijuje, taip pat lauko reklama.

Vizito į Škotiją metu B. Johnsonas taip pat pažėrė pagyrų Škotijos konservatorių lyderei Ruth Davidson, kuri sekmadienį nepakluso premjerui ir metė iššūkį, pareiškusi, kad atsisakys remti „Brexit“ be susitarimo.

Tvirtindamas, jog jis „palaiko Ruth dėl noro išvengti „Brexit“ be susitarimo“, premjeras sakė: „Ruth yra fantastiška Škotijos konservatorių lyderė. Nepaprastai žaviuosi tuo, ką ji pasiekė. Esu didžiulis gerbėjas dėl to, kaip ji elgiasi su siekiančiais sužlugdyti mūsų sąjungą“.

R. Davidson neslėpė savo abejonių dėl naujojo premjero, o B. Johnsonas praėjusią savaitę ją įsiutino neatsižvelgęs į politikės patarimą ir atleidęs jos sąjungininką – Škotijos valstybės sekretorių Davidą Mundellį.

Pirmoji škotų ministrė Nicola Sturgeon sakė siekusi parodyti premjerui „didelę žalą“, kurią Škotijos ekonomikai padarytų bet koks „Brexit“, o ypač – „Brexit“ be susitarimo.

Kalbėdama prieš pirmąjį susitikimą su B. Johnsonu nuo to laiko, kai jis tapo premjeru, N. Sturgeon sakė: „B. Johnsonas suformavo tvirto požiūrio torių vyriausybę, turinčią vieną tikslą – patraukti Škotiją ir Jungtinę Karalystę iš ES be susitarimo“.