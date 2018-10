Papuošdamas savo kandžius komentarus pajuokavimais B. Johnsonas „pavojinga ir nestabilia“ pavadino vyriausybės vadovės strategiją, kuri, jo žodžiais, yra „politinis pažeminimas“. „Kolegos konservatoriai, tai nėra demokratija. Tai nėra tai, už ką mes balsavome. Tai – pasityčiojimas“, – sakė jis 35 minučių kalboje, kurią ne kartą pertraukė klausytojų juoko protrūkiai ir pritarimo šūksniai. Daug temų apėmusią B. Johnsono kalbą daugelis įvertino kaip B. Johnsono konkursinį pasirodymą, siekiant užimti Th. May postą. Jos klausėsi maždaug 1,5 tūkst. žmonių, prieš tai ilgas valandas laukusių eilėje, kad patektų į sausakimšą konferencijų salę. Susiję straipsniai: Theresa May paskelbė apie „Brexit“ festivalį skyryboms paminėti – internautai netruko prapliupti juokais Britanijos diplomatijos vadovas sukėlė diplomatinį skandalą ES palyginęs su SSRS B. Johnsonas net nesistengė išsklaidyti įtarimų dėl savo siekių ilgainiui perimti vyriausybės vairą, su jam būdingu pasipūtimu ir sąmojais atkreipdamas dėmesį į Th. May pasiūlymo trūkumus, tačiau nesiūlydamas savo alternatyvų. Jis sakė, kad nori „palaikyti Theresą May“, priversdamas ją atsisakyti savo pastangų išsaugoti glaudžius ekonominius ryšius su Europos Sąjunga, kai kovą Britanija paliks Bendriją. Tuo metu Th. May iš pažiūros nusprendė nukreipti dėmesį nuo B. Johnsono ir suplanavo visą virtinę rytinių interviu, kuriuose viena diena anksčiau pristatė naują imigracijos politiką. Laisvas darbo jėgos judėjimas ES buvo viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių 2016 metais britai balsavo už „Brexit“. Todėl Th. May patikino, kad ateityje europiečiai turės tokias pačias teises JK kaip ir ES nepriklausančių šalių piliečiai. Th. May ir B. Johnsono viešas ginčas vyksta likus vos dviems savaitėms iki termino, kai premjerė turės sugrįžti į Briuselį ir pabandyti išjudinti aklavietėje atsidūrusį derybų dėl „Brexit“ procesą bei pasiekti galutinį susitarimą. Ministrė pirmininkė užsiminė apie galimą kompromisą, siekiant atviros sausumos sienos su Airija po „Brexit“. Šis klausimas buvo vienas iš daugiausiai nesutarimų keliančių ES derybose. Artimiausiu metu Londonas turėtų dėl jo pateikti naujų pasiūlymų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.