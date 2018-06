Minint referendumo dėl išstojimo iš ES antrąsias metines B. Johnsonas paragino T. May „įgyvendinti žmonių mandatą ir pasiekti visiškai britišką „Brexit“. T. May komanda artimiausiu laiku pradės naują derybų su ES etapą, bet britai iki šiol nesugebėjo aiškiai išdėstyti, ko nori iš ateities santykių su Europa, ypač muitų reguliavimo klausimu. Euroskeptiškų pažiūrų britų prekybos ministras Liamas Foxas teigė, kad ministrė pirmininkė vis dar gali pasitraukti iš derybų, jei šalys nepasieks Jungtinę Karalystę tenkinančio susitarimo. Susiję straipsniai: JK žada po „Brexit“ užtikrinti paprastą ES piliečių registraciją May laimėjo svarbų balsavimą dėl parlamento vaidmens „Brexit“ procese „Ministrė pirmininkė visada sakė, kad pasitraukimas be sutarties yra geriau nei bloga sutartis“, – BBC radijui šeštadienį sakė L. Foxas. Tuo metu B. Johnsonas, vienas ryškiausių išstojimo iš ES kampanijos veidų, laikraštyje „The Sun“ rašė, kad „britai tiesiog nori eiti į priekį“. „Jie nenori pusiau nuoširdaus „Brexit“. Jie nenori kokio nors beviltiško kompromiso, kokio nors susitarimo, pagal kurį mes pusiau liktume ir pusiau išstotume bei atsidurtume politinėje aklavietėje“, – rašo B. Johnsonas. „Prieš dvejus metus šios šalies žmonės paskelbė verdiktą apie save – kad jie turi drąsos tikėti Britanija. Jie buvo teisūs, ir tai įrodys tolesni dešimtmečiai“, – pridūrė ministras.

