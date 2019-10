Tačiau B. Johnsonas, kuris per savo kampaniją prieš Konservatorių partijos lyderio ir JK premjero rinkimus anksčiau šiemet žadėjo išvesti šalį iš ES laiku, atsisakė pasirašyti laišką, nusiųstą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui.

B. Johnsonas taip pat parašė antrą – pasirašytą – laišką, kuriame sakė nenorintis atidėti „Brexit“, kuris jau buvo dukart atidėtas.

Dramos kupiną dieną Bendruomenių Rūmuose parlamentarai atsisakė pritarti atnaujintam „Brexit“ susitarimui, kurį anksčiau šią savaitę premjeras pasiekė Briuselyje, kol nebus priimti įstatymai jam įgyvendinti.

Neratifikavę „skyrybų“ sutarties, britų įstatymų leidėjai aktyvavo įstatymą, kuris numato, kad B. Johnsonas turi iki dienos pabaigos kreiptis į ES lyderius su prašymu atidėti „Brexit“, kad JK negalėtų spalio 31 dieną „iškristi“ iš bloko be sutarties.

JK premjeras išsiuntė Briuseliui laiško, kurio tekstas yra įtrauktas į įstatymą, įpareigojantį jį prašyti „Brexit“ atidėjimo, kopiją, bet jo nepasirašė, rodo Dauningo gatvės anksti sekmadienį paskelbtas dokumentas.

Be to, B. Johnsonas parašė ir pasirašė dar vieną laišką, kuriame pareiškė, kad nenori atidėti JK išstojimo iš ES.

„Deja, parlamentas praleido galimybę suteikti impulsą ratifikacijos procesui“, – parašė JK premjeras pasirašytame laiške, kuriame apgailestavo, kad ES lyderiams dabar teks skirti dar daugiau laiko „Brexit“.

„Dar vienas atidėjimas pakenks JK ir mūsų partnerių ES interesams bei mūsų santykiams. Privalome užbaigti šį procesą“, – tvirtino premjeras.

Vis dėlto B. Johnsonas sakė esąs „įsitikinęs“, kad pavyks ratifikuoti „Brexit“ susitarimą iki spalio 31 dienos.

Trečiame laiške, kurį parašė JK ambasadorius ES Timas Barrow, paaiškinama, kad prašymas atidėti „Brexit“ buvo išsiųstas tik tam, kad nebūtų pažeistas įstatymas.

Borisas Johnsonas Scanpix

D. Tuskas konsultuosis su ES lyderiais

„Pradėsiu konsultacijas su ES lyderiais dėl to, kaip reaguoti“, – parašė D. Tuskas socialiniame tinkle „Twitter“.

Vienas šaltinis iš ES sakė naujienų agentūrai AFP, kad šis procesas „gali užtrukti kelias dienas“, bet atsisakė komentuoti faktą, kad britų premjero laiškas nebuvo pasirašytas.

Viena Dauningo gatvės atstovė sakė, kad premjeras kalbėjosi su Vokietijos kanclere Angela Merkel, Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir D. Tusku.

Nyderlandų premjeras Markas Rutte sakė aptaręs šią situaciją su B. Johnsonu ir „palinkėjęs jam sėkmės tolesniuose etapuose“ Bendruomenių Rūmuose.

Įpareigojimas išsiųsti laišką Briuseliui po nesėkmės parlamente buvo smūgis B. Johnsonui, kuris anksčiau yra sakęs, kad verčiau „gulėtų negyvas griovyje“, nei pratęstų sudėtingą procesą nutraukti 46 metus trunkančią JK narystę ES.

Briuselis savo ruožtu ragina Londoną kuo greičiau paaiškinti savo planus, o E. Macrono biuras sakė, kad „niekas nesuinteresuotas“ vėl atidėti „Brexit“.

Pralaimėjimas 322 balsais prieš 306

Ketvirtadienį per ES viršūnių susitikimą užsitikrinęs naują „Brexit“ sutartį JK premjeras, per 2016 metų JK referendumą buvęs palikti Bendriją raginusiųjų stovyklos veidu, pasiekė asmeninę pergalę.

Po to B. Johnsonas dvi dienas bandė įtikinti parlamentarus paremti jo išsiderėtą sutartį ir sulaukė paramos iš daugelio euroskeptiškai nusiteikusių konservatorių, tris kartus atmetusių ankstesnę „Brexit“ sutartį, kurią buvo užsitikrinusi jo pirmtakė Theresa May.

Tačiau parlamentas, kaip ir nepatenkinta visuomenė, vis dar yra smarkiai susiskaldęs dėl to, kaip ir ar JK turėtų užbaigti kelių dešimtmečių integraciją su savo artimiausia prekybos partnere.

Parlamentarai šeštadienį 322 balsais prieš 306 pritarė buvusio konservatorių ministro Oliverio Letwino pasiūlymui „nepritarti [susitarimui], kol nebus priimti jam įgyvendinti reikalingi teisės aktai“.

Šeštadieninė parlamento sesija buvo surengta pirmą kartą po 1982 metų Folklandų karo.

Kol parlamente balsavo įstatymų leidėjai, lauke daugiau kaip 100 tūkst. žmonių protestavo reikalaudami naujo referendumo, kuris galėtų atšaukti „Brexit“.

Demonstrantus pradžiugino naujienos iš Bendruomenių Rūmų.

„Tai tikrai gerai, vienu žingsniu toliau nuo „Brexit“, – AFP sakė demonstrantas Philipas Dobsonas.

Protestuotojai su savimi turėjo plakatų su užrašais „Atmeskite „Brexit“, „Leiskit spręsti žmonėms“ ir „Sustabdykit šitą beprotybę“, nemažai susirinkusiųjų mojavo ES vėliavomis.

Įstatymas – kitą savaitę

JK vyriausybė kitą savaitę parlamentui pateiks įstatymo projektą, kuris leistų įgyvendinti „Brexit“ susitarimą, o pirmasis balsavimas dėl jo turėtų būti surengtas jau antradienį.

Be to, vyriausybė pirmadienį nori dar vieno balsavimo dėl to susitarimo, bet tai gali būti neįmanoma.

Vis dar esama galimybės, kad susitarimui bus pritarta, ir JK galėtų išstoti iš ES spalio 31 dieną, bet dalis parlamentarų vis dar smarkiai prieštarauja „Brexit“ sutarčiai.