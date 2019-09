Premjeras pirmadienį turėjo susitikti su buvusiu kabineto ministru Davidu Gauke'u, kuris nepritaria Didžiosios Britanijos išstojimui iš ES spalio 31 d. be suderėto susitarimo, ir kitais.

Kaip teigė Konservatorių partijos parlamento lyderiai, parlamentarai, kurie remia pastangas užkirsti kelią „Brexit“ be sutarties, nebus laikomi partijos kandidatais kituose visuotiniuose rinkimuose. Jie taip pat bus išmesti iš partijos gretų parlamente ir laikomi nepriklausomais nariais.

Premjeras B. Johnsonas yra pasiryžęs spalio 31-ąją išvesti Didžiąją Britaniją iš ES, esant reikalui, ir be sutarties. Tuo metu opozicijos įstatymų leidėjai siekia, kad būtų užkirstas kelias pasitraukimui be sutarties. Tikimasi, kad antradienį parlamentarai, prieštaraujantys išstojimui be sutarties, pateiks įstatymo projektą, įpareigosiantį premjerą siekti dar vieno „Brexit“ atidėjimo, kad būtų išvengta pasitraukimo be susitarimo.

Kaip tvirtinama, yra „tuzinas“ Konservatorių partijos parlamentarų, norinčių sukilti prieš vyriausybę ir paremti tokį įstatymo projektą.

Antradienį britų parlamentas sugrįžta po vasaros atostogų, bet kiek vėliau parlamento darbas bus suspenduotas keturioms savaitėms ir parlamentarai į darbą negrįš iki spalio 14 dienos. Tai reiškia, kad proeuropietiški parlamentarai turės vos kelias dienas surišti B. Johnsonui rankas ir išvengti chaotiško pasitraukimo iš ES.

B. Johnsonas tvirtina, kad chaotiško pasitraukimo iš ES galimybė privalo išlikti atvira, siekiant priversti Briuselį paskutiniu metu nusileisti ir derėtis dėl geresnio ekonominio susitarimo su Didžiąja Britanija.

Premjeras reikalauja pakoreguoti „Brexit“ sutartį, kurią jo pirmtakė Theresa May išsiderėjo su ES. Jis susitarimą laiko nepriimtinu, tačiau ES atsisako derėtis iš naujo dėl susitarimo sąlygų.

Buvęs teisingumo sekretorius konservatorius D. Gauke'as apkaltino B. Johnsoną raginant partijos narius balsuoti prieš vyriausybės planus ir taip esą ieškant preteksto pašalinti juos iš partijos, o vėliau pakeisti įstatymų leidėjais, palaikančiais premjero siūlomą radikalesnę „Brexit“ versiją.

„Akivaizdu, kad tai yra itin konfrontacinis požiūris, kuris, manau, yra skirtas Konservatorių partijai pertvarkyti, paversti Konservatorių partiją labiau panašią į „Brexit“ partiją“, – transliuotojui BBC pareiškė D. Gauke'as.

Opozicijos partijos žada mesti iššūkį B. Johnsono siekiui išvesti JK iš ES spalio 31 dieną, net jeigu nebus pasiektas susitarimo su Bendrija. Be tokios sutarties Britanijos lauktų nesklandus išstojimas, kaip perspėja ekonomistai, sutrikdysiantis prekybą tarp šalies ir likusių 27 bloko valstybių, nes būtį įvesti muitai ir patikros pasienyje. Anot ekspertų, tokiu atveju galėtų smukti svaro sterlingų kursas, o Britanijoje galbūt prasidėtų ekonomikos nuosmukis.

B. Johnsonas įsitikinęs, kad „Brexit“ be sutarties galimybė turėtų likti svertas per derybas su ES. Briuselis kategoriškai atsisako derėtis iš naujo dėl buvusios JK premjerės Theresos May pasiekto susitarimo, apibrėžiančio Britanijos išstojimo sąlygas ir būsimų santykių su ES modelį.

Britanijos parlamentas triskart atmetė šį dokumentą – daugiausiai dėl nepritarimo nuostatoms, susijusioms su priemone, turinčia išlaikyti Airijos ir Šiaurės Airijos sieną atvirą.

Buvęs Britanijos ministras pirmininkas leiboristas Tony Blairas pirmadienį perspėjo, kad politikai yra pasiekę lemtingą kryžkelę.

„Per šiuolaikinę istoriją politikams dar niekada nebuvo svarbesnės akimirkos, kai jie turėtų iškelti šalį pirmiau saviškių rato ir nacionalinį interesą – virš savojo intereso“, – analitiniame centre „Institute for Government“ komentavo T. Blairas.

Kaip bebūtų, įstatymų leidėjai turi mažai laiko diskusijoms artėjant „Brexit“ galutiniam terminui. Maža to, šio laikotarpio viduryje bus ilgam įšaldytas parlamento darbas.