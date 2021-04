„Mes priėmėme sprendimą prevenciškai atidėti savo vakcinos platinimą Europoje“, – pranešė „Johnson & Johnson“. Pranešime taip pat priduriama, kad bendrovė peržiūri minėtus atvejus su Europos sveikatos apsaugos pareigūnais.

Ateinančiomis savaitėmis Europą turėjo pasiekti šimtai tūkstančių vakcinos dozių.

Kiek anksčiau antradienį pranešta, kad JAV sveikatos apsaugos pareigūnai rekomendavo sustabdyti skiepijimą šia vakcina, „imantis perteklinių atsargos priemonių“, kol tiriamas ryšys tarp šių skiepų ir retų kraujo krešulių susidarymo.

JAV maisto ir vaistų administracija (FDA) ir Ligų kontrolės centrai (CDC) vertina „galimai reikšmingus“ pranešimus apie šešis retų kraujo krešulių susidarymo atvejus paskiepytiems pacientams, sakoma JAV Maisto ir vaistų administracijos pranešime.

Visi šie atvejai susiję su moterimis nuo 18 iki 48 metų, o simptomai pasireiškė praėjus 6–14 dienų po vakcinacijos.

„Rekomenduojame sustabdyti skiepijimą, kol bus užbaigtas šis procesas“, – nurodoma jame.

Reguliavimo tarnyba nurodė, kad iki pirmadienio JAV buvo suleista daugiau kaip 6,8 mln. „Johnson & Johnson“ vakcinos dozių. Tai reiškia, kad minėtas retas poveikis buvo nustatytas maždaug vienu iš milijono atvejų.

CDC trečiadienį sušauks patariamojo komiteto posėdį, siekiant „toliau išnagrinėti atvejus ir įvertinti jų galimą reikšmę“, o FDA irgi vykdys savo tyrimą.

FDA pareiškė paraginusi padaryti pauzę, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai būtų informuoti ir galėtų suplanuoti tinkamus gydymo planus.

Toks pareiškimas buvo paskelbtas praėjus kelioms dienoms po Europos Sąjungos vaistų reguliavimo tarnybos pranešimo, kad ji taip pat nagrinėja galimus kraujo krešulių atvejus tarp „Johnson & Johnson“ vakcina paskiepytų žmonių.

Skiepijimo „Johnson & Johnson“ vakcina sustabdymas yra skaudus smūgis vienai sparčiausiai pasaulyje vykstančių JAV skiepijimo nuo koronaviruso kampanijai, per kurią vieną vakcinų dozę yra gavę 45 proc. suaugusiųjų šalies gyventojų.

Be to, vakcina vertinama dėl to, kad jos užtenka vienos dozės, ir dėl to, kad jos nereikia laikyti itin žemoje temperatūroje, skirtingai nei „Moderna“ ir „Pfizer-BioNTech“ vakcinų, todėl „Johnson & Johnson“ skiepų platinimas yra daug paprastesnis.