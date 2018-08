M. D. Chapmanas trečiadienį stojo prieš Niujorko lygtinio paleidimo komisiją. Jos sprendime, su kuriuo ketvirtadienį susipažino AP, sakoma, kad nuteistojo paleidimas „būtų nesuderinamas su visuomenės gerove ir saugumu“ bei „pakenktų pagarbos įstatymams principui“. J. Lennoną M. D. Chapmanas, kuriam dabar yra 63 metai, nužudė 1980-ųjų gruodžio 8-osios vėlų vakarą, kai legendinis muzikantas su žmona Yoko Ono ėjo į savo namus šalia Niujorko Centrinio parko. 1981-aisiais vyriškis buvo nuteistas kalėti nuo 20 metų iki gyvos galvos su teise būti paleistam anksčiau laiko. Laisvės atėmimo bausmę jis atlieka vakarinėje Niujorko valstijos dalyje esančioje pataisos įstaigoje. „Jūs kruopščiai suplanavote ir įvykdėte pasaulinio garso asmenybės nužudymą vien tam, kad išgarsėtumėte, – sakoma lygtinio paleidimo komisijos sprendime. – Nors nė vieno žmogaus gyvybė nėra vertingesnė už bet kurio kito gyvybę, pasirinkęs asmenį, kuris (...) buvo pripažintas pasaulyje ir mylimas milijonų, nepaisydamas skausmo ir kančių, kurias (turėjote) sukelti jo šeimai, draugams ir daugybei kitų, pademonstravote beširdišką nepagarbą žmogaus gyvybės šventumui ir kitų skausmui bei kančioms.“ Komisijos sprendime sakoma, kad M. D. Chapmano paleidimas ne tik „sumažintų jūsų padaryto nusikaltimo sunkumą“, bet ir keltų grėsmę visuomenės saugumui, nes kas nors gali bandyti pakenkti vyrui iš pykčio, keršto arba bandydami išgarsėti. Trečiadienį Centriniame parke prie J. Lennonui atminti skirto memorialo būriavosi politikai ir muzikanto gerbėjai, kurie ragino neleisti M. D. Chapmanui išeiti į laisvę. J. Lennono našlės Y. Ono advokatas Jonas Herbsmanas atsisakė pakomentuoti naujausią paleidimo lygtinai komisijos sprendimą. Posėdžio, kuriame nagrinėtas nuteistojo prašymas, stenograma kol kas nepaskelbta. Per ankstesnius posėdžius M. D. Chapmanas sakė tebegaunantis laiškų, kuriuose žmonės pasakoja apie skausmą, kurį jiems sukėlė jo padarytas nusikaltimas, ir tvirtino apgailestaujantis, kad pasirinko netinkamą kelią išgarsėti. Naują prašymą dėl lygtinio paleidimo M. D. Chapmanas galės pateikti 2020-ųjų rugpjūtį.

