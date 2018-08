Johnas Boltonas Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu sakė, kad Jungtinės Valstijos mano, jog yra ypatingai svarbu užkirsti kelią Iranui įgyti branduolinių ginklų. Dėl šios priežasties, anot jo, D. Trumpas priėmė sprendimą trauktis iš jo pirmtako Baracko Obamos prezidentavimo metu sudaryto susitarimo ir grąžinti šiitiškai respublikai griežtas sankcijas. B. Netanyahu sutiko, kad branduolinis susitarimas yra „katastrofiškas“, o D. Trumpo sprendimą iš jo pasitraukti pavadino „istoriniu“. J. Boltonas yra griežtas tarptautinio susitarimo dėl Irano branduolinės programos kritikas. Jis ragina didina spaudimą Iranui, kad šis nutrauktų paramą Artimuosiuose Rytuose veikiančioms kovotojų grupuotėms ir sustabdytų balistinių raketų programos vystymą. George'o W. Busho prezidentavimo metu JAV ambasadoriumi Jungtinėse Tautose dirbęs J. Boltonas seniai garsėja kaip uolus Izraelio rėmėjas.

